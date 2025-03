Patrick Beverley: “Ninguém tem medo do Cavaliers nos playoffs”

Patrick Beverley não acredita no Cleveland Cavaliers nos playoffs. A franquia de Ohio tem lidera o Leste desde o início de 2024/25 e é vista como a maior ameaça ao Boston Celtics na NBA. O veterano, no entanto, acha que a franquia não é impõe medo nos possíveis adversários.

“[Não acredito que Cleveland pode conseguir]. Ninguém tem medo do Cavaliers nos playoffs“, polemizou Beverley em seu podcast.

A fala de Beverley se opõe ao que o Cavaliers vem apresentando na temporada. Além do melhor recorde do Leste, a franquia venceu o Celtics em duas das três partidas de 2024/25, enquanto também levou a melhor em um dos duelos contra o Oklahoma City Thunder. Os dois times citados são os principais favoritos entre analistas.

O ex-armador, no entanto, enxerga um problema para o Cavaliers nos playoffs: a defesa de Darius Garland e Donovan Mitchell. Embora uma das melhores duplas da NBA, os armadores não tem o lado defensivo como qualidade. Assim, deixam o garrafão com Jarrett Allen e Evan Mobley ficar sobrecarregado.

Patrick Beverley argumenta que o Cavaliers precisaria dos astros focados para avançar nos playoffs. Se não, seria superado por Celtics ou alguma outra força do Leste.

“Se Garland se destacar e for ele mesmo em todos os jogos, o Cavaliers vai vencer. No momento em que ele decidir não levar a defesa a sério, o Cavs vai perder. No momento em que Mitchell não levar a defesa a sério e depender dos pivôs para contestar tudo, Cleveland vai perder. Esse é meu único problema no Cavs. Defesa ganha títulos”, completou Beverley.

Por fim, a análise de Beverley vem em um momento frágil do Cavaliers na NBA. Antes da vitória contra o Utah Jazz, o Cavs vinha de quatro derrotas seguidas. Então, o Thunder disparou como melhor campanha de 2024/25, enquanto o Celtics se aproximou do topo do Leste.

Na derrota contra o Los Angeles Clippers, o técnico de Cleveland chegou a apontar justamente a defesa como um problema. De acordo com Kenny Atkinson, o revés revelou um Cavs frágil, com uma defesa fraca e que precisa melhorar rumo aos playoffs.

“O Clippers jogou muito bem, teve uma atuação de elite nos arremessos. Porém, nossa defesa foi ruim. Nossa falta de disciplina ao cometer faltas, colocá-los na linha do lance livre e permitir pontos em segunda chance nos prejudicou. Esse tipo de desempenho não sobrevive em um ambiente de playoffs”, alertou Atkinson.

