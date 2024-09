Patrick Beverley aposta em linha de quatro pontos na NBA

O armador Patrick Beverley acredita que em breve a NBA deve introduzir a linha de quatro pontos. A pontuação passou por testes em outras competições, como a WNBA, e foi introduzida na Liga das Filipinas. Portanto, durante seu podcast, o Pat Bev Pod With Rone, o veterano afirmou que em breve a ideia deve chegar também aos Estados Unidos.

“Eu não duvido da NBA. A liga gosta de testar coisas, gosta de agitar a situação. Logo, pode testar isso por um ano para ver como funciona e depois voltar atrás. Pode também deixar a G League testar primeiro e ver como vai”, especulou Beverley.

Embora Patrick Beverley acredita na linha de quatro pontos na NBA, existe um receio entre fãs e analistas. Isso porque a pontuação mudaria a dinâmica das partidas, com os jogadores podendo ampliar consideravelmente seus números. Astros como Stephen Curry e Damian Lillard, por exemplo, costumam arremessar de uma distância de ao menos nove metros.

No entanto, vale recordar que a linha de três pontos também enfrentou o mesmo receio nos anos 1970. Na época, a mudança forçou uma adaptação dos ataques e defesas e só passou a ser usada com frequência pelos atletas nos anos 1990. Desde então, o perímetro é parte essencial da maioria dos ataques e forçou uma mudança na liga.

Beverley, contudo, não acredita que os jogadores da NBA explorariam a linha de quatro pontos da mesma forma. Afinal, a distância seria considerável e não seriam todos que conseguiriam grandes aproveitamentos. “Você vai marcar muitos pontos. Entretanto, vai estar arremessando com os piores percentuais”, afirmou.

“Então, acho que isso só funcionaria para certos jogadores. Os caras da NBA são inteligentes, não vão arremessar de tão longe. Alguns caras mal conseguem acertar uma de três. Definidamente, não conseguem acertar uma de quatro pontos”, completou.

Teste nas Filipinas

A discussão da linha de quatro pontos ganhou força nos últimos anos. A ascensão de nomes como Curry e Lillard, afinal, mostrou que alguns jogadores podem arremessar de ainda mais longe que do perímetro. Desse modo, alguns testes foram realizados no All-Star Game da WNBS e outras ligas pelo mundo. No fim, a Liga das Filipinas decidiu introduzir de fato.

A linha de quatro pontos na competição foi colocado a 8,22 metros da cesta. Em comparação, o perímetro da NBA está a 7,24 metros, enquanto nas competições FIBA está a 6,75.

A estreia da linha aconteceu em agosto, durante a Copa do Governador. Detalhe: Chris Banchero acertou um arremesso e somou quatro pontos para o Meralco Bolts. Desse modo, foi o primeiro jogador a conseguir o feito em uma competição oficial de basquete.

“Normalmente atiro daquela distância, então isso é natural para mim. É preciso adaptar-se porque é uma jogada importante. Quatro pontos podem fazer você perder a vantagem em uma partida. É divertido jogar com esse arremesso. Veremos como vai ser e se querem mantê-lo. É bom estar nos livros de história”, comentou Banchero, na ocasião.

