Pat Riley tem objetivo após troca: “Sem reconstrução”

Pat Riley definiu o objetivo do Miami Heat após a troca de Jimmy Butler: nada de reconstrução. Em meio às polêmicas, o principal nome da franquia nos últimos anos deve enfim ser trocado até 6 de fevereiro. Porém, a sua saída não deve representar o fim do atual projeto. Pelo contrário, o dirigente quer seguir na disputa pelo Leste, segundo Bill Reiter, da CBS Sports.

“O Heat quer uma peça-chave em qualquer negociações por Butler. Mesmo com ele fora, a ideia é de que o time é um verdadeiro candidato ao título. Evitar o play-in é fundamental. Além disso, embora reconheça o Boston Celtics como melhor time, não vê o adversário como invencível”, informou Reiter.

O cenário parece o mais dos positivos. Butler, afinal, é o principal responsável por liderar o Heat aos sucessos recentes em pós-temporadas. Porém, não é nada improvável. Com ele em baixa este ano, a franquia se mantém na sexta posição do Leste e caminha para uma vaga direta aos playoffs.

Parte disso é pelo grande ano de Tyler Herro. Enquanto a posição de ‘estrela do time’ ficou vaga, o ala-armador surgiu como destaque e elevou suas médias para 24.1 pontos, 5.5 rebotes e 5.1 assistências.

Porém, para disputar com Celtics e Cleveland Cavaliers, será preciso mais do que Herro. Os adversários, afinal, contam com elencos de qualidade e mais do que somente uma estrela. Desse modo, Pat Riley deve buscar um outro nome de qualidade na troca de Butler, para evitar a reconstrução do Heat.

Pedido de troca

A troca do craque é inevitável. Durante a quinta-feira (02), ele pediu troca ao Heat para “qualquer lugar que não seja Miami”. Então, a direção deve estudar todas as propostas nos próximos dias. O astro fez uma lista de times que gostaria de atuar. Entre eles, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Phoenix Suns.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Jimmy Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), mas fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. Mas não estou conseguindo fazer isso”.

Apesar de o Heat insistir que não iria trocar o jogador, a relação entre Pat Riley, presidente da equipe e Butler não existe mais. Os dois eram amigos e sempre eram vistos conversando sobre o futuro do time. No entanto, as declarações de Riley (rebatendo o ala) para “calar a boca e jogar” foram determinantes para a ruptura.

Suspensão

As declarações de Butler, inclusive, geraram uma reação do Heat. Um dia depois, a franquia anunciou que ele vai cumprir uma suspensão de sete jogos. A equipe cita questões profissionais para justificar a exclusão do atleta pelo período. Ou seja, ele só voltaria às quadras no dia 17 de janeiro, contra o Denver Nuggets.

“Nós o suspendemos por sete jogos por conta de várias situações em relação ao time ao longo da temporada, mas principalmente nas últimas semanas. Então, com seus atos e entrevistas, ele mostrou que não quer mais fazer parte do time. Jimmy Butler e seu agente já indicaram que querem uma troca. Portanto, estamos ouvindo ofertas”, diz o comunicado.

