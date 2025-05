Pat Riley polemiza mais uma vez sobre Jimmy Butler

Pat Riley foi o responsável pela saída de Jimmy Butler do Miami Heat. Nos meses finais da passagem do astro pela Flórida, ele se envolveu em diversos atritos com o presidente da franquia, até que decidiu pedir uma troca. No entanto, após o negócio, o time caiu na primeira rodada dos playoffs, enquanto o ala avançou às semifinais com o Golden State Warriors.

Diante disso, Riley voltou a falar sobre Butler três meses após a troca. De acordo com o presidente do Heat, a saída do ala teve grande peso no resultado final do time na temporada. Porém, ele não se arrepende de ter enviado o veterano para o Warriors na trade deadline.

“Não há dúvida de que o que aconteceu com Jimmy teve um grande impacto em nosso time. Sem dúvida. Então, a culpa final é minha. Eu assumo esse golpe, se quiserem. “Porém, não vou pedir desculpa por ter recusado uma extensão contratual quando não era necessário”, afirmou Pat Riley.

A recusa de Riley em estender com Butler foi o que resultou na saída do ala. Após os playoffs de 2024, o astro pediu uma extensão de dois anos no valor de US$ 113 milhões. O dirigente, porém, não gostou de declarações do veterano na offseason e decidiu por não oferecer a renovação de contrato.

Após isso, o clima entre Pat Riley e Jimmy Butler pesou. O ala, ainda assim, jogou durante os primeiros meses da temporada 2024/25, mas estava claro que ele não se sentir confortável. Assim, após mais declarações polêmicas, o presidente do Heat decidiu por suspender o astro, que respondeu com um pedido de troca.

Apesar da forma como a relação terminou, Riley negou que siga chateado com Butler.

“Acabou (toda essa história). Desejo tudo de bom para Butler, boa sorte e espero que, lá no fundo do coração, ele também deseje o melhor para nós”, disse Riley.

Por fim, Riley comentou sobre o futuro do Heat sem Butler. Após a eliminação para o Cavaliers nos playoffs, a equipe de Miami começou a ser alvo de rumores, até de uma possível saída do dirigente. O veterano, no entanto, negou que vá sair, mas disse que pretende reformular o elenco.

“Acho que precisamos fazer mudanças. Sem dúvida, a nossa situação é algo que precisa mudar”, finalizou Pat Riley.

