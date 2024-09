Para Michael Jordan, Dennis Rodman é o melhor reboteiro da NBA

Se Michael Jordan não tem mais a melhor relação com Scottie Pippen, o mesmo não pode se dizer em relação a Dennis Rodman. O maior ídolo da história do Chicago Bulls sempre foi muito elogioso em relação ao folclórico ex-companheiro. Presença marcante no segundo tricampeonato de Chicago, Rodman é muito mais próximo de Jordan do que Pippen.

E isso não é de hoje necessariamente. Em uma entrevista em 2013, o seis vezes MVP das finais elogiou o amigo de múltiplas formas. Isso incluiu, elegê-lo como o principal reboteiro da história da NBA, uma arte que Rodman dominou como poucos.

“Acho que existiram vários grandes nomes nesse sentido. Mas não posso ter outra resposta. É Dennis Rodman, ele era muito diferente na questão dos rebotes. Para mim, é o maior de todos nesse quesito”, afirmou Jordan.

O ala-pivô teve uma média de 13.1 rebotes em toda a carreira. Além da questão defensiva, a característica mais marcante do ex-jogador era, acima de tudo, a capacidade de coletar rebotes. Ele liderou a NBA no quesito por sete anos seguidos. Entre a campanha de 1991/92 e 1997/98. Aliás, ele teve uma média superior a 15 rebotes por partida em seis dessas sete temporadas.

Na mesma entrevista, Jordan afirmou que as polêmicas envolvendo o ex-companheiro nunca foram um problema para ele. Afinal, Rodman sempre foi o tipo de cara que deixou tudo em quadra.

“Eu nunca tentei me intrometer ou avaliar algo sobre quem ele era. Qual era o problema se ele pintava o cabelo e as unhas? Como jogadores, isso não deve ser uma questão. O mais importante, por fim, é que Dennis esteve em vários times campeões, ele sabe vencer. E digo mais, você não pode encontrar algum atleta que trabalhe mais do que ele. Afinal, ele sempre foi o tipo de cara que deixou 110% em quadra, que pula em bolas soltas, mesmo que não consiga pegá-las. É ótimo”, exaltou o histórico camisa 23.

Elogios recentes

Se Michael Jordan sempre elogiou Dennis Rodman, o líder em rebotes também falou recentemente sobre como o amigo é o maior jogador de todos os tempos na NBA. Para ele, é um erro que se compare Jordan a LeBron James. A discussão sobre o melhor da história é polarizada pelas duas lendas.

“Eu acho que nem deveria existir debate ou comparação. Afinal, quem sabe e entende de basquete com certeza sabe disso. Se LeBron estivesse jogando no início dos anos 1980 ou nos anos 1990, ele seria um jogador comum. Acho que alguém regular ele conseguiria ser, mas nada além disso. Não há nada de muito diferente em seu jogo, para ser sincero”, disparou.

O ex-jogador recorreu ao argumento de que o jogo era muito mais físico na época em que ambos jogavam do que na era de LeBron. Assim, James sofreria com as diferenças em relação ao jogo atual.

“Acho que o estilo de jogo também mudou muito. Imagine então, se LeBron sofresse algumas daquelas faltas que Jordan sofria. Cara, acho que ele ficaria abalado e nem gostaria de entrar em quadra. Portanto, as coisas mudaram muito. Seu único movimento legal é uma bandeja, mas nem nisso eu acho que confiaria com o tipo de defesa que existia naquela época. É, acima de tudo, fora de questão”, concluiu.

Então, entre elogios, a relação entre os companheiros de Chicago Bulls nos anos 1990 é muito boa. O que, no entanto, não é uma realidade para todos os que atuaram com Michael Jordan.

