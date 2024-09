Após 12 anos, mansão de Michael Jordan é vendida em Illinois

A mansão de Michael Jordan em Illinois foi vendida por um valor ainda não revelado. Localizada em Highland Park, a casa do lendário jogador estava a venda há 12 anos, de acordo com moradores da região. Inicialmente, o valor era de US$29 milhões. No entanto, a dificuldade para venda diminuiu seu preço para US$14,8 milhões.

Michael Jordan construiu a casa em Illinois em 1995 durante sua passagem pelo Chicago Bulls. Desde então, a casa passou por uma grande reforma em 2009. A propriedade conta com sete hectáres e tem campo de golfe, quadra de tênis, piscina circular e um ginásio com uma quadra de basquete em tamanho oficial.

Além disso, a casa conta com nove quartos, 19 banheiros, uma biblioteca, um escritório e uma garagem para 14 carros. O portão, inclusive, conta com um número 23, que consagrou o craque durante sua carreira na NBA.

Publicidade

O ídolo do Bulls passou 13 temporadas na franquia, de 1984 a 1998. A única pausa, aliás, aconteceu entre 1993 e 1994, quando ele se aposentou para jogar beisebol. Na equipe, Jordan venceu seis títulos da NBA e se consagrou como o maior jogador da história do esporte. No fim, em 2001, ele retornou à liga para jogar no Washington Wizards, antes de se aposentar oficialmente.

A venda da casa aconteceu após Jordan mudar sua residência oficial. Nos últimos anos, afinal, ele se mudou para Jupiter, na Flórida, para uma mansão avaliada em US$16,5 milhões. A residência, localizada no The Bear’s Club, conta com cinco quartos e oito banheiros, além de um campo de gole, uma piscina central e garagem para quatro carros.

Publicidade

Leia mais sobre Michael Jordan!

Mais vendas

A mansão em Illinois não é a única propriedade que Michael Jordan se desfez nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, o ídolo da NBA vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets. A venda, segundo diversas fontes, foi avaliada em US$3 bilhões. Assim, por estar em um mercado considerado pequeno, tem o quinto menor valor entre os 30 times da liga.

O valor é consideravelmente maior do que quando Jordan comprou o time em 2010. Na época, ele pagou cerca de US$275 milhões pela franquia. Ele vendeu sua participação majoritária para um grupo liderado por Gabe Plotkin e Rick Schnall no verão passado.

Publicidade

Dessa forma, o maior jogador de todos os tempos encerrou um período de 13 anos como dono de uma equipe da NBA. Como dirigente, Michael Jordan não repetiu o sucesso das quadras, pois jamais conseguiu fazer o Charlotte Hornets ser, de fato, competitivo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA