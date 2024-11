Para jornalista, Trae Young deveria ser reserva no Hawks

Afinal, Trae Young poderia se transformar em reserva no Atlanta Hawks? Parece absurdo não? Mas não para um famoso jornalista. A equpe conseguiu superar o atual campeão da NBA, Boston Celtics, fora de casa na última terça-feira (12), em duelo marcado pela ausência do astro. Alguns críticos do jogador entenderam isso como uma mensagem clara de que a franquia pode ter sucesso sem o armador.

Quem falou sobre isso com mais ênfase, foi o famoso apresentador de podcast Bill Simmons. Torcedor do Celtics e um dos críticos mais conhecido do camisa 11 de Atlanta, ele explicou seu ponto de vista e indicou que o armador poderia ser o sexto homem da franquia.

“O que isso quis dizer? Eles podem ter sucesso sem Young. Aliás, não precisa nem ser sem ele. Eu lhe ofereço como reserva, Trae Young como sexto homem do Atlanta Hawks. Ele é um cara de grande pontuação e construção liderando a segunda unidade”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Atualmente, o armador é um dos jogadores que gera mais opiniões diferentes ao redor da NBA. Não existem dúvidas sobre sua capacidade ofensiva, um jogador de 25 pontos e dez assistências ou até mais. Porém, sua ineficiência, erros de ataque e defesa questionável, colocam em dúvida sobre sua capacidade de ser um jogador vencedor na liga.

Desde que o Hawks jogou a final de conferência em 2021, a franquia jamais voltou a vencer uma série de pós-temporada. Isso inclui as derrotas na primeira rodada para Miami Heat em 2022 e Boston Celtics em 2023. Além disso, a franquia sequer conseguiu se classificar para os playoffs em 2024.

Publicidade

Leia mais!

Em meio a tudo isso, a franquia trocou por Dejounte Murray, construindo uma dupla interessante de perímetro com Young. Porém, a sensação geral é de que ambos funcionavam melhor separados do que juntos em quadra. Então, Murray foi trocado para o New Orleans Pelicans nessa offseason, em acordo que rendeu escolhas de Draft e o ótimo defensor Dyson Daniels.

A franquia está focada em desenvolver um núcleo jovem ao redor do camisa 11 atualmente. Nomes como por exemplo, Jalen Johnson, o próprio Dyson Daniels, Onyeka Okongwu e a primeira escolha do Draft, Zaccharie Risacher.

A vitória surpreendente sobre Boston foi liderada por muitos desses jovens. E é ai que o argumento de Bill Simmons entra. De acordo com ele, Atlanta pode ter sua melhor versão com ainda mais protagonismo desses atletas promissores, e não dele.

Publicidade

“Sei que muita gente gosta dele e não fica feliz quando eu digo essas coisas, é uma pena. Mas apenas estou tentando descobrir o que funciona melhor para a franquia como um todo. Acho que eles sabem que são um time melhor do que tem sido, que são o que vimos nessa noite. Esse é o time que eles deveriam ser”, concluiu.

A equipe tem cinco vitórias em 12 partidas na temporada 2024/25, e está na sétima posição da Conferência Leste. O Hawks recebe o Washington Wizards na próxima sexta-feira (15), em jogo em que Young é questionável no momento.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA