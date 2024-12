Para executivo, DeMar DeRozan muda de time por não ser jogador vencedor

Em qualquer time por onde passou ao longo da carreira, DeMar DeRozan foi um astro e um jogador importante. No entanto, apesar de chegar a uma final de conferência com o Toronto Raptors em 2015/16, a produção individual nunca conseguiu levar a títulos ou grandes resultados. Então, um executivo da Conferência Oeste falou sobre a falta de triunfos expressivos na carreira do veterano.

Em fala ao canal ESPN, o dirigente que não se identificou afirmou que um dos motivos para que ele trocasse tanto de time nos últimos anos, foi o fato de não conseguir ser um jogador de vitórias em lugar algum.

“Não estou querendo dizer aqui que ele é ruim ou limitado. Não é nada disso. Aliás, ele é um dos jogadores com maior habilidade que a NBA possui atualmente. E por fim, ainda um ótimo cara para fechar jogos. Porém, seu jogo nunca levou à vitória na liga, essa é uma triste verdade de sua carreira até agora. DeMar DeRozan não é um jogador vencedor, e é por isso que ele sempre está procurando um novo time para jogar”, disparou.

O texto publicado pelo jornalistas do canal, Tim Bontemps e Brian Windhorst, analisava as grandes movimentações da offseason e como os times que a fizeram estavam se saindo. Para o executivo que criticou o camisa 10, o motivo para as coisas não estarem funcionando na Califórnia é muito claro.

“DeRozan não pode ser mudado, ele é quem é. Então, muitas das coisas boas que ele produz em quadra, também são coisas que Domantas Sabonis e De’Aaron Fox podem fazer. Eles operam nas mesmas áreas da quadra e é muito óbvio que seria um encaixe difícil”, cravou o executivo.

O astro foi a grande novidade de uma franquia que não conseguiu chegar aos playoffs em 2023/24. Após a queda na primeira rodada em 2022/23, o Kings pouco alterou seu elenco, e os velhos defeitos custaram caro na última campanha. A equipe até tentou trocar por nomes que mudaram de time, como OG Anunoby e Pascal Siakam, mas não teve sucesso.

Do mesmo modo, DeRozan vem de duas temporadas seguidas não conseguindo levar o Chicago Bulls aos playoffs. Desde que deixou o Raptors em 2018, ele só conseguiu jogar a pós-temporada em duas oportunidades (2018/19 e 2021/22). Em ambas, caiu na primeira rodada. Enquanto isso, caiu no play-in em outros três anos.

A limitação do craque para as bolas de três e alguns aspectos defensivos, geralmente levam a críticas de alguns analistas em jogos grandes.

Entretanto, Tim Bontemps também aponta um lado positivo, em meio ao começo ruim do Sacramento Kings em 2024/25. A franquia venceu só dez de 23 jogos.

“Um ponto positivo é que quando DeRozan, Fox e Sabonis estão juntos na quadra, Sacramento supera seus adversários por nove pontos a cada 100 posses de bola. Isso é diferente, por exemplo, em relação ao que acontecia entre o ala e Zach LaVine no Bulls. Portanto, a franquia ainda espera que eles consigam fazer com que o time funcione melhor”, concluiu o jornalista.

