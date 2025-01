Para Carmelo Anthony, Zion Williamson foi mimado pelo Pelicans

Tido como uma das grandes promessas dos últimos anos, Zion Williamson não conseguiu se manter saudável na NBA e Carmelo Anthony tentou dar uma explicação para isso. O ex-jogador, então, acredita que o tratamento do New Orleans Pelicans com seu principal astro foi um dos grandes problemas. Para o futuro Hall da Fama, a franquia “mimou demais” a jovem estrela.

“Acho que todo mundo mimou ele”, disse. “Ele não tem o currículo que deveria ter nessa altura da carreira, mas tem o potencial. Mas ele acha que por ter o potencial, pode fazer o que quiser. Naquela franquia, precisam ter conversas sérias com esse homem. ‘Você quer estar aqui? Se quiser estar aqui, precisamos resolver isso’. O que você está fazendo, chegar uma hora atrasado, isso não pode rolar'”, comentou.

Anthony acredita que Zion Williamson foi muito mimado ao longo de sua carreira. Por isso, o ala-pivô seria mal acostumado. Esse tratamento especial contribuiu para uma falta de profissionalismo. Além disso, Carmelo acredita que isso vai contra outros avanços nos direitos dos atletas.

“Isso é como o lado sombrio do direito dos jogadores”, disse Anthony. “Lutamos por isso, nos posicionamos, passamos por lockouts, sentamos frente a frente com os donos, entendemos o negócio desse jogo”.

As críticas de Carmelo Anthony vêm após Zion Williamson chegar atrasado para um voo da equipe. O jogador ficou 27 jogos fora por lesão, voltou por duas partidas e se atrasou. Então recebeu uma suspensão da franquia. Vale dizer que o Pelicans tem nove vitórias e 32 derrotas em 2024/25. Portanto, uma das piores campanhas da NBA.

Por outro lado, quando está em quadra, Williamson não deixa de entregar. O ala-pivô tem médias de 21.7 pontos, 7.6 rebotes e 5.3 assistências por jogo. No entanto, são médias piores do que em suas melhores temporadas, como 2020/21 e 2022/23, quando foi All-Star.

O problema, porém, é estar disponível. Assim, o jovem astro é criticado por suas lesões. Desde que chegou à NBA, ele ficou de fora de mais da metade dos jogos do Pelicans. Embora contusões sejam difíceis de controlar, torcedores e analistas indicam que o jogador se cuida pouco. Ademais, ele não teria controle de seu peso, e não faria o necessário para ficar em forma.

Então, com grandes ausências de seu maior craque, New Orleans sofre. A equipe fez uma troca agressiva na offseason ao adquirir Dejounte Murray, mas não se pagou em quadra. O armador teve uma lesão logo no início da temporada. Agora, o time pode estar tentando trocar alguns de seus bons jogadores, como CJ McCollum e Brandon Ingram. Isso, porém, seria o início de uma reconstrução do Pelicans, e Zion Williams também já foi alvo de rumores.

