Paolo Banchero fica próximo de retorno e anima Magic

O retorno do craque Paolo Banchero ao Orlando Magic na temporada 2024/25 da NBA parece estar mais próximo do que nunca. A franquia da Flórida conseguiu se virar muito melhor do que muitos achavam que seria ao perder seu jovem All-Star. Mas com a lesão de Franz Wagner, que vinha chamando a responsabilidade no lugar do ala-pivô, Orlando precisa dele mais do que nunca.

A novidade aconteceu na última sexta-feira (28), e veio no status do camisa 5 para a partida contra o New York Knicks. Afinal, ele vinha sendo listado como fora da partida em todos os duelos ate esse dia devido a lesão no músculo oblíquo, o mesmo que também acometeu Franz Wagner. Mas o motivo da ausência de Paolo não foi mais esse.

A franquia anunciou que o craque estava se recondicionando fisicamente, a caminho do retorno às quadras. Não que exista uma data já projetada para que ele volte a atuar, mas o status de recondicionamento indica que o tratamento foi um sucesso, apesar de uma longa ausência do All-Star.

Publicidade

Afinal, seu último jogo foi no já longínquo 30 de outubro, em uma derrota para o Chicago Bulls. Desde então, ele não atuou mais por conta da lesão, ficando fora até aqui de 28 partidas.

O jogador está, acima de tudo, empolgado com a possibilidade de voltar em breve e considera a atualização em seu status, um grande progresso visando o retorno às quadras. Essa é a primeira lesão mais grave que Banchero sofreu em sua carreira na NBA.

Publicidade

Leia mais sobre o Magic!

“Estou começando a acelerar um pouco nos trabalhos de preparação, especialmente na quadra. Então, estou conseguindo cortar para a cesta com mais ênfase nos trabalhos, atacar e finalizar no aro. No fim, são coisas que ainda estão me deixando muito cansado pelo tempo em que fiquei longe. Então, vou continuar no processo de ganhar ritmo de jogo enquanto for necessário”, afirmou o camisa 5.

Em meio a outra resposta otimista, Paolo Banchero citou que a nova fase da recuperação antes de seu retorno pelo Magic não deve demorar tanto para ser cumprida.

“Eu diria que esse é um grande passo. Afinal, tem sido muito legal me desafiar, apesar das dificuldades óbvias que vem com isso. Mas é bom estar de volta, trabalhando com todos, participando de muitos dos trabalhos que estão sendo feitos. Então, estou ansioso para fazer tudo isso na próxima semana, talvez na outra e aí ver onde estou em termos de ritmo de jogo”, concluiu o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA