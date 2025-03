Pai de Jalen Brunson detona Mavericks por contrato

O Dallas Mavericks não ofereceu um contrato lucrativo para Jalen Brunson na offseason de 2022. Desde então, o armador se tornou All-Star e um dos melhores jogadores da liga, enquanto o Mavs fez mais decisões questionáveis, até mesmo perdendo Luka Doncic, a estrela da franquia. E Rick Brunson, assistente técnico do New York Knicks e pai do jogasdor, falou sobre a situação.

“Eu achava que sabia o que Mark Cuban (dono do Mavs na época) ia fazer. Ele viria para cá, e diria ‘aqui vai um contrato máximo’. E então, a decisão seria de Jalen”, disse.

De acordo com Rick, contudo, a reunião entre Cuban e Brunson foi cancelada. O contrato máximo que o jogador buscava seria de US$175 milhões por cinco anos. Sem a oferta, porém, assinou por quatro anos e US$104 milhões com o Knicks. Ele já renovou seu vínculo, mas dessa vez por US$156 milhões e quatro anos.

Embora Rick Brunson tenha dito que queria que seu filho deixasse Dallas após se sentir desrespeitado, ele afirmou que uma oferta maior do Mavericks pelo menos o faria pensar se realmente queria ir para Nova York.

“Mas digo que essa foi uma conversa que tivemos: se Dallas oferecesse o mesmo valor ou mais, não sei se ele sairia. Chegue com o dinheiro. Torne a decisão difícil! Vocês não fizeram isso. Vocês tornaram fácil”, disse o assistente.

O Mavericks poderia ter estendido o contrato de Jalen Brunson antes da offseason de 2022, quando ele se tornou elegível para uma extensão de quatro anos no valor de US$ 55.5 milhões.

No entanto, Dallas optou por não oferecer um contrato de longo prazo naquele momento. Depois, pareceu claro que Brunson estava de olho no Knicks. Isso porque a franquia já contava com seu pai como assistente técnico e seu ex-agente, Leon Rose, como presidente da equipe.

Em três temporadas em New York, então, ele tem médias de 26.5 pontos e 6.8 rebotes, com 40% de aproveitamento de três pontos. Além disso, foi All-Star na última temporada e eleito para o segundo time ideal da liga.

Esse ano, lidera o Knicks para a terceira colocação na Conferência Leste. Entretanto, está fora desde o início de março, após lesionar o tornozelo. Ele deve voltar antes da pós-temporada.

