Pacers supera lesão de Tyrese Haliburton e encerra sequência do Cavaliers

Jogando fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers por 108 a 93 mesmo sem contar com Tyrese Haliburton no segundo tempo. Isso porque o astro sofreu uma lesão no tendão da coxa e deixou a partida. Então, Pascal Siakam e Andrew Nembhard lideram o time visitante ao sexto triunfo seguido. Ou seja, o time ainda não perdeu em 2025.

Enquanto isso, a vitória do Pacers, mesmo tendo Tyrese Haliburton por apenas 18 minutos, colocou fim à sequência invicta de 12 jogos do Cavaliers. O líder da NBA e da Conferência Leste faz grande temporada. Portanto, enaltece ainda mais o feito de Indiana. Afinal, Cleveland perdeu apenas seu segundo confronto jogando em casa. Além disso, são apenas cinco reveses em 38 partidas disputadas.

Haliburton deixou o duelo com dois pontos e cinco assistências. Então, Nembhard terminou como cestinha do Pacers ao anotar 19 pontos. Do mesmo modo, Siakam foi importante flertou com um duplo-duplo. Foram 18 pontos e nove rebotes. Myles Tuner, por sua vez, atingiu a marca com 15 pontos e dez rebotes.

Publicidade

Indiana foi muito bem mesmo seu sem principal astro. Aliás, o armador atuou em todos os 40 jogos da equipe na temporada. Mas venceu o segundo tempo por 68 a 40 e dominou o melhor time da NBA. Como resultado, foi a primeira derrota do Cavaliers desde o dia 8 de dezembro. Portanto, o time comandado por Kenny Atkinson não perdia há mais de um mês.

Leia mais!

“Não havia nada a perder. Este é o melhor time da liga agora”, disse Nembhard sobre o Cavaliers após o jogo. “Tivemos que jogar duro, jogar juntos e colocar um pouco mais de fisicalidade no lado defensivo da bola. Então, jogamos a partir disso. Estávamos conectados na defesa. Mesmo quando cometemos erros, ajudamos um ao outro e já pensamos na próxima jogada.”

Publicidade

Apesar do revés, o Cavaliers ainda tem a melhor campanha da temporada. Afinal, são 33 vitórias e apenas cinco derrotas. Ou seja, lidera com folga o Leste e apenas o Oklahoma City Thunder, no Oeste, tem números semelhantes (32 triunfos e seis reveses).

No duelo contra o Pacers, Darius Garland foi o cestinha com 20 pontos. Além disso, distribuiu sete assistências. Donovan Mitchell terminou com 19 pontos e Evan Mobley fez um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes.

“O que me decepcionou foi que nosso primeiro tempo foi fenomenal defensivamente. Então, no segundo tempo, caímos”, disse o técnico do Cavs, Kenny Atkinson. “Nós não conseguimos sustentar nossa defesa. Estamos decepcionados.”

Publicidade

Por fim, o treinador do Pacers, Rick Carlisle, elogiou a profundidade e o estilo de Cleveland sob o comando de Atkinson.

“Eles não têm nenhuma fraqueza. Quer dizer, você não consegue encontrar nenhuma. Todos os caras deles sabem pontuar e esses caras também jogam na defesa.”

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA