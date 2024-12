Onde ver jogos de Natal da NBA (25/12)

Saiba onde ver aos jogos da NBA hoje, quarta-feira, 25 de dezembro, pela rodada de Natal da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo todas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde ver a todos os jogos de Natal na NBA, neste dia 25.

Como de costume, a rodada de Natal da NBA reúne algumas das principais rivalidades da NBA. Além disso, os jogos prometem também movimentar as disputas nas conferências Leste e Oeste.

Sem jogo nesta rodada, o Cleveland Cavaliers segue como líder isolado do Leste. Em 30 partidas, o Cavs saiu com 26 vitórias e está na ponta da Conferência deste as primeiras semanas. O Boston Celtics, por sua vez, perdeu na última rodada e se distanciou da liderança. Porém, o time atual campeão enfrenta o Philadelphia 76ers em busca da recuperação.

Publicidade

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder segue em boa fase na ponta do Oeste. Com oito vitórias seguidas, a franquia tem 23 triunfos em 28 jogos. Entretanto, o time não joga nesta rodada de Natal. Os concorrentes Houston Rockets e Memphis Grizzlies também não. Por fim, o Dallas Mavericks, quarto colocado, recebe o Minnesota Timberwolves.

Leia mais!

Veja onde assistir aos jogos de Natal da NBA, 25 de dezembro:

Hora Partida Canal 14h San Antonio Spurs x New York Knicks ESPN 2 e Disney + 16h30 Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks ESPN 2 e Disney + 19h Philadelphia 76ers x Boston Celtics ESPN 2 e Disney + 22h Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ESPN 2 e Disney + 0h30 Denver Nuggets x Phoenix Suns ESPN 2 e Disney +

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA