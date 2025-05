Onde assistir playoffs NBA: Thunder x Nuggets – Jogo 3

Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets, válido pelos playoffs da NBA, nesta sexta-feira (9). As equipes se enfrentam na Ball Arena, a partir de 23h (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao embate entre Thunder x Nuggets, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

05/05: Nuggets 121 x 119 Thunder

07/05: Nuggets 106 x 149 Thunder

09/05: Thunder x Nuggets

11/05: Thunder x Nuggets

13/05: Nuggets x Thunder*

15/05: Thunder x Nuggets*

18/05: Nuggets x Thunder*

* Se necessário

Publicidade

Oklahoma City Thunder (1-1)

O Thunder reagiu após a derrota para o Nuggets no Jogo 1. Ainda em casa, o líder do Oeste dominou do início ao fim, quebrou recorde nos playoffs e venceu o adversário por 43 pontos. Assim, viaja até o Colorado com a série empatada e em busca de mais uma vitória.

Pos Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 26 G Cason Wallace 1,93 20 G Nikola Topic 1,97 19 G Isaiah Joe 1,93 25 G Alex Caruso 1,93 30 G Adam Flagler (tw) 1,91 24 G Ajay Mitchell 1,96 22 F Lu Dort 1,91 25 F Jalen Williams 1,97 23 F Aaron Wiggins 1,98 25 F Kenrich Williams 1,98 29 F Ousmane Dieng 2,08 21 F Dillon Jones 1,98 22 F Alex Ducas (tw) 2,01 23 C Brenden Carlson (tw) 2,13 25 C Chet Holmgren 2,14 22 C Isaiah Hartenstein 2,13 26 C Jaylin Williams 2,08 22

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Harteinstein

Publicidade

Leia mais

Denver Nuggets (1-1)

O Nuggets não conseguiu repetir o resultado do Jogo 1 diante do Thunder. Diante da boa defesa de Oklahoma City, o time de Denver teve dificuldades para pontuar e não conseguiu conter o ataque do rival. Assim, retorna para casa com a série de semifinais empatada.

Pos Jogador Altura Idade G Jamal Murray 1,93 27 G Russell Westbrook 1,93 35 G Jalen Pickett 1,93 24 G Christian Braun 1,98 23 G Peyton Watson 2,03 21 G Trey Alexander (tw) 1,93 21 F Michael Porter Jr. 2,08 26 F Julian Strawther 2,01 22 F Spencer Jones (tw) 2,01 23 F Aaron Gordon 2,03 28 F Da’Ron Holmes 2,06 22 F Vlatko Cancar 2,03 27 F Hunter Tyson 2,03 24 F PJ Hall (tw) 2,03 22 F/C Zeke Nnaji 2,06 23 C Nikola Jokic 2,11 29 C Dario Saric 2,08 30 C DeAndre Jordan 2,11 36

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Publicidade

Saiba onde assistir playoffs da NBA: Thunder e Nuggets

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Data: 09/05/2025

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Ball Arena, Denver

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA