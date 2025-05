Onde assistir playoffs NBA: Nuggets x Clippers – Jogo 6

Saiba onde assistir ao Jogo 6 entre Denver Nuggets x Los Angeles Clippers, válido pelos playoffs da NBA, nesta terça-feira (29). As equipes se enfrentam no Intuit Dome, a partir de 23h (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao Jogo 6 dos playoffs da NBA entre Nuggets x Clippers, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

19/04: Clippers 110 x 112 Nuggets

21/04: Clippers 105 x 102 Nuggets

24/04: Nuggets 83 x 117 Clippers

26/04: Nuggets 101 x 99 Clippers

29/04: Clippers 115 x 131 Nuggets

01/05: Nuggets x Clippers

03/05: Clippers x Nuggets*

* Se necessário

Publicidade

Denver Nuggets (2-2)

Pos Jogador Altura Idade G Jamal Murray 1,93 27 G Russell Westbrook 1,93 35 G Jalen Pickett 1,93 24 G Christian Braun 1,98 23 G Peyton Watson 2,03 21 G Trey Alexander (tw) 1,93 21 F Michael Porter Jr. 2,08 26 F Julian Strawther 2,01 22 F Spencer Jones (tw) 2,01 23 F Aaron Gordon 2,03 28 F Da’Ron Holmes 2,06 22 F Vlatko Cancar 2,03 27 F Hunter Tyson 2,03 24 F PJ Hall (tw) 2,03 22 F/C Zeke Nnaji 2,06 23 C Nikola Jokic 2,11 29 C Dario Saric 2,08 30 C DeAndre Jordan 2,11 36

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Leia mais!

Los Angeles Clippers (2-2)

Pos Jogador Altura Idade PG James Harden 1,96 34 PG Patty Mills 1,88 36 PG Ben Simmons 2,08 28 PG Kris Dunn 1,91 30 SG Bogdan Bogdanović 1,96 32 SG Norman Powell 1,90 31 SG Jordan Miller (tw) 2,01 24 SG Cam Christie 1,96 19 SG Amir Coffey 2,01 27 SG MarJon Beauchamp 1,98 24 SF Trentyn Flowers (tw) 2,01 19 SF Kobe Brown 2,01 24 SF Kawhi Leonard 2,01 33 PF Nicolas Batum 2,03 35 PF Derrick Jones Jr 1,96 27 C Ivica Zubac 2,13 27 C Drew Eubanks 2,06 28 C Kai Jones 2,11 23

Time titular: James Harden, Khris Dunn, Kawhi Leonard, Norman Powell e Ivica Zubac

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: Prime Video

Data: 01/05/2025

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Intuit Dome, Los Angeles

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA