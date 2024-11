Onde assistir NBA: Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs, nesta quarta-feira (27). As equipes se enfrentam no Texas a partir de 22h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Lakers x Spurs, quintetos prováveis e seus elencos.

15/11/24: Los Angeles Lakers 120 x 115 San Antonio Spurs

27/11/24: Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

12/01/25: San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Time titular: Austin Reaves, Cam Reddish, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis

Time titular: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 27/11/2024

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Frost Bank Center, Texas

