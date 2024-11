Onde assistir jogos NBA hoje (09/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado (09), da temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 09, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-7) Utah Jazz x San Antonio Spurs (4-5)

Utah Jazz e San Antonio Spurs se encontram na parte de baixo da tabela do Oeste. O time de Salt Lake City é o último colocado, com somente uma vitória em oito partidas. O adversário do Texas, por sua vez, está na 12ª posição e busca igualar o seu recorde para subir na tabela.

Time provável Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen, Cody Williams e Walker Kessler

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(3-6) Chicago Bulls x Atlanta Hawks (4-5)

Chicago Bulls e Atlanta Hawks foram ao play-in do Leste na temporada passada. Na atual, as expectativas são similares. No momento, as equipes têm campanhas parecidas e se encontram na quinta e nona colocações da Conferência, respectivamente.

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(4-4) Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers (9-0)

Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers estão entre as quatro primeiras posições do Leste. O time de Nova Iorque vem surpreendente, com ataque e defesa equilibrados, que permitiram quatro vitórias em oito jogos. O Cavs, enquanto isso, é o líder momentâneo da Conferência, sendo o único time invicto da NBA.

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith e Nic Claxton

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers

(2-7) Toronto Raptors x Los Angeles Clippers (4-4)

Por fim, Toronto Raptors e Los Angeles Clippers encerram a rodada. A equipe do Canadá tem uma das piores campanhas deste início de temporada, com somente duas vitórias em nove jogos. O Los Angeles Clippers, por outro lado, vem tendo altos e baixos, mas conta com quatro triunfos em oito partidas.

Time provável Raptors: Gradey Dick, Davion Mitchell, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

