Onde assistir jogos NBA hoje (07/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira (07), da temporada regular da NBA. A rodada conta com três partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 07, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(4-3) Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls (3-5)

O Minnesota Timberwolves é um dos favoritos à NBA nesta temporada. No entanto, a equipe começou sua campanha com altos e baixos, ocupando somente a sétima posição no Oeste. O Chicago Bulls, por sua vez, começou bem em 2024/25. Porém, uma sequência de lesões atrapalhou o ritmo e forçou três derrotas seguidas.

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(1-6) Utah Jazz x Miami Heat (3-4)

O Utah Jazz enfim venceu sua primeira partida na temporada. Até o último fim de semana, a franquia era a única que não havia vencido na NBA. Ainda assim, segue como lanterna do Oeste. O Miami Heat, enquanto isso, sofreu sua segunda derrota seguida e caiu de terceiro para oitava na Conferência Oeste.

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Cody Williams, Lauri Markkanen e Walker Kessler

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(3-5) Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (3-5)

Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs têm a mesma campanha na atual temporada. As equipes, aliás, tiveram os dois piores recordes do Oeste no ano passado. Em 2024/25, por outro lado, ocupam as 12ª e 13ª posição, respectivamente.

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Toumani Camara, Deni Avdija, Jerami Grant e Deandre Ayton

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

