Onde assistir jogos NBA hoje (05/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 05 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com oito partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 05.

A temporada regular da NBA segue com boas disputas nas conferências. Nas primeiras posições, Oeste e Leste contam com os mesmos líderes há algumas rodadas. Entretanto, adversários em bons momentos estão próximos. Nas posições finais, por outro lado, times antes em momentos ruins estão se recuperando, de olho em posições melhores.

No Leste, o Cleveland Cavaliers ainda é o líder. Após duas vitórias seguidas, a equipe alcançou 19 vitórias em 22 jogos. Entretanto, o Boston Celtics venceu também seus últimos dois jogos e continuou na cola do Cavs, com 18 triunfos em 22 partidas.

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder conseguiu uma folga na liderança ao vencer na última rodada. Com o triunfo, o time alcançou 16 vitórias em 21 confrontos. O Houston Rockets, por outro lado, que havia vencido o líder e se aproximado, perdeu para o Sacramento Kings e conheceu sua sétima derrota em 22 jogos.

Com os cenários, jogos importantes acontecem na rodada. Um deles é o embate entre Houston Rockets e Golden State Warriors. No Chase Center, dois dos sete melhores times do Oeste se enfrentam. Para a equipe do Texas, o objetivo é vencer para se manter na cola do Thunder. Do outro lado, a franquia de San Francisco visa se recuperar de uma sequência de cinco derrotas.

Por fim, Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers abrem a rodada e um jogo que promete equilíbrio. Na oitava posição do Oeste, o time do Colorado vem de vitória e busca mais uma para voltar à zona de classificação aos playoffs. O Cavs, enquanto isso, está de olho em outro triunfo para evitar a aproximação do Celtics no Leste.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 05 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:00 Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers NBA League Pass 21:00 Dallas Mavericks x Washington Wizards NBA League Pass 21:30 Charlotte Hornets x New York Knicks NBA League Pass 21:30 Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors NBA League Pass 22:00 Sacramento Kings x Memphis Grizzlies NBA League Pass 22:00 Phoenix Suns x New Orleans Pelicans NBA League Pass 22:00 Chicago Bulls x San Antonio Spurs NBA League Pass 00:00 Houston Rockets x Golden State Warriors Amazon Prime Video

