Onde assistir jogos NBA hoje (04/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 04 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 04.

A temporada regular retorna após a pausa para a Copa da NBA. Com os classificados para a fase final decididos, os times agora voltam suas atenções para as disputas nas conferências.

No Leste, o Cleveland Cavaliers se mantém como líder isolado. Após duas vitórias seguidas, a equipe alcançou 19 vitórias em 22 jogos e ampliou a vantagem em relação ao Boston Celtics. Segundo colocado, o time 18 vezes campeão da NBA se recuperou após uma derrota para o Cavs e chegou a 17 triunfos em 21 partidas.

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder se recuperou na última rodada e seguiu na liderança. Com o triunfo, o time alcançou 16 vitórias em 21 confrontos. Na cola, por outro lado, está o Houston Rockets. Após uma vitória diante do líder, o time do Texas se aproximou de vez da liderança da Conferência.

Apesar dos cenários, somente o Celtics joga na rodada. Desse modo, o principal destaque fica com Los Angeles Lakers e Miami Heat. No Kaseya Center, os finalistas da NBA em 2020 se enfrentam em busca da recuperação. Ambos os times, afinal, vêm de derrota e estão fora das zonas de pós-temporada.

Por fim, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers encerram a rodada e devem marcar um grande duelo. Na última partida, ambos os times venceram e chegam para a o jogo no Intuit Dome de olho na luta por uma vaga direta aos playoffs do Oeste.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 04 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:30 Detroit Pistons x Boston Celtics NBA League Pass 21:30 Indiana Pacers x Brooklyn Nets NBA League Pass 21:30 Los Angeles Lakers x Miami Heat ESPN 2 e Disney + 21:30 Orlando Magic x Philadelphia 76ers NBA League Pass 22:00 Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks NBA League Pass 00:30 Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers NBA League Pass

