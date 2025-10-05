Onde assistir jogos da NFL domingo (05/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 05/10, da quinta semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
(2-2) Minnesota Vikings x Cleveland Browns (1-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Mandante: Cleveland Browns
(1-2-1) Dallas Cowboys x New York Jets (0-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets
(2-2) Denver Broncos x Philadelphia Eagles (4-0)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia Eagles
(1-3) Houston Texans x Baltimore Ravens (1-3)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV e Globoplay
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens
(1-3) New York Giants x New Orleans Saints (0-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New Orleans Saints
(1-3) Las Vegas Raiders x Indianapolis Colts (3-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts
(1-3) Miami Dolphins x Carolina Panthers (1-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers
(3-1) Tampa Bay Buccaneers x Seattle Seahawks (3-1)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Seattle Seahawks
(0-4) Tennessee Titans x Arizona Cardinals (2-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Arizona Cardinals
(2-2) Washington Commanders x Los Angeles Chargers (3-1)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers
(3-1) Detroit Lions x Cincinnati Bengals (2-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Cincinnati Bengals
(2-2) New England Patriots x Buffalo Bills (4-0)
O destaque do onde assistir aos jogos da NFL deste domingo, 05/10, é o Sunday Night Football. O duelo, aliás, é uma rivalidade de divisão da AFC, entre New England Patriots e Buffalo Bills. Os momentos de ambos são distintos. Os visitantes venceram dois de quatro jogos até aqui, enquanto os mandantes estão invictos. Então, o confronto tem grande importância na batalha divisional.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Buffalo Bills
