Onde assistir jogos da NBA hoje (29/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira (29), da temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 29, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-2) Denver Nuggets x Brooklyn Nets (1-2)

Denver Nuggets e Brooklyn Nets iniciaram a temporada 2024/25 com campanhas similares. As duas equipes, afinal, tem somente uma vitória em três partidas. No entanto, o início do time do Colorado é surpreendente, uma vez que é um dos favoritos no Oeste, enquanto que para os novaiorquinos é um início esperado.

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith e Nic Claxton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(2-1) Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves (2-1)

Candidatos no Oeste, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves começaram de maneira idêntica. Em três jogos, cada um venceu duas partidas. Desse modo, o encontro entre ambos deve mudar o panorama. Vale lembrar que os dois times se enfrentaram nas finais de Conferência na temporada passada, com vitória do Mavs.

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

(1-2) Sacramento Kings x Utah Jazz (0-3)

O Sacramento Kings conquistou sua primeira vitória na temporada na segunda-feira. Agora, tentará emendar uma boa sequência após duas derrotas. Enquanto isso, o Utah Jazz já disputou três partidas e não venceu nenhuma delas. Aliás, também na segunda-feira, foi derrotado para o Dallas Mavericks.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen, Taylor Hendricks e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(2-1) New Orleans Pelicans x Golden State Warriors (2-1)

Por fim, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 29/10. As duas equipes têm o mesmo recorde neste início de temporada. Outra semelhança é que ambas têm desfalques importantes. O Pelicans segue sem Dejounte Murray, enquanto o Warriors está sem Stephen Curry e De’Anthony Melton.

Time provável Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Daniel Theis

Time provável Warriors: Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

