Onde assistir jogos da NBA hoje (27/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo (27), da temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 27, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(0-2) Philadelphia 76ers x Indiana Pacers (1-1)

O Philadelphia 76ers começou a temporada 2024/25 com duas derrotas. Um sinal de alerta para a equipe que sofre com os desfalques de Paul George e Joel Embiid. O Indiana Pacers, por sua vez, perdeu para o New York Knicks na última rodada, após estrear sua campanha com uma vitória diante do Detroit Pistons.

Time provável 76ers: Kyle Lowry, Tyrese Maxey, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr. e Andre Drummond

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(1-1) Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets (0-2)

Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets têm projeções opostas para a temporada. O Bucks, afinal, é um dos candidatos para o título no Leste, embora tenha perdido na rodada anterior. O Nets, enquanto isso, está em reconstrução e deve brigar pelas últimas posições da Conferência. O time, aliás, saiu derrotado em ambos os jogos que realizou.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Gary Trent Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(2-0) New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers (0-2)

O New Orleans Pelicans venceu o Portland Trail Blazers na rodada passada. A partida, inclusive, foi decidida com um toco de Zion Williamson. Agora, as equipes voltam a se enfrentar, mas, dessa vez, na casa da equipe de Oregon. As projeções, ainda assim, apontam para mais um resultado similar, uma vez que o Pelicans é uma das forças do Oeste.

Time provável Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Daniel Theis

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Deni Avdija, Toumani Carama, Jerami Grant e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

(2-0) Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder (2-0)

Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder começaram a temporada sem derrotas. Desse modo, no próximo confronto, uma das invencibilidades será quebrada. O time da Geórgia, aliás, surpreende por seu início, uma vez que não tem boas projeções no Leste. A equipe de Oklahoma, por outro lado, é cotada como a principal força do Oeste.

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, De’Andre Hunter, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Oklahoma City Thunder

(1-1) Los Angeles Clippers x Golden State Warriors (2-0)

Por fim, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors encerram ao onde assistir aos jogos da NBA hoje, 26/10. Rivais de divisão, as equipes vêm de vitória em seus últimos jogos. O Clippers, porém sofreu uma derrota no jogo de abertura, enquanto o Warriors ainda não perdeu neste início de campanha em 2024/25.

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Time provável Warriors: Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

