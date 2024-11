Onde assistir jogos da NBA hoje (24/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo 24 de novembro, da temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 24, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(8-7) Minnesota Timberwolves x Boston Celtics (13-3)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 24/11, abre com Minnesota Timberwolves e Boston Celtics. Então, os dois times são candidatos ao título da NBA. O Wolves, aliás, vem de derrota e ocupa somente a décima colocação do Oeste. O Celtics, por sua vez, venceu os últimos quatro jogos e está na segunda posição do Leste.

Time provável Timberwolves: Nickeil Alexander-Walker, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford



Informações da partida

Onde assistir: YouTube da NBA Brasil

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(2-12) Washington Wizards x Indiana Pacers (6-10)

Washington Wizards e Indiana Pacers se encontram na parte de baixo da tabela do Leste. Com dez derrotas seguidas, o Wizards é o lanterna da Conferência, com dois triunfos em 12 jogos. O time de Indianapolis, enquanto isso, perdeu os últimos três jogos e caiu para a 12ª posição.

Time provável Wizards: Carlton Carrington, Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma e Alex Sarr

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Quenton Jackson, Ben Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(9-7) Dallas Mavericks x Miami Heat (6-7)

Dallas Mavericks e Miami Heat são os dois últimos vice-campeões da NBA. Então, o Mavs vem de quatro vitórias seguidas, mas ocupa somente a nona posição da Conferência Oeste. O time da Flórida, por outro lado, venceu na última rodada e está na sexta posição do Leste.

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Quentin Grimes, Klay Thompson, PJ Washington e Dereck Lively II

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(10-7) Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers (3-12)

Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers venceram na última rodada. No caso do time da Califórnia, aliás, foi a quarta vitória seguida, o que garantiu a quinta posição no Oeste. O Sixers, por sua vez, se recuperou com o triunfo na última rodada, mas seguiu com a penúltima colocação do Leste.

Time provável Clippers: James Harden, Kris Dunn, Amir Coffey, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Jared McCain, Kelly Oubre Jr., Caleb Martin e Guerschon Yabusele

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(4-12) Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (16-1)

Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers se encontram em posições opostas no Leste. O time do Canadá, afinal, é o 13º colocado, apesar de duas vitórias consecutivas. O Cavs, enquanto isso, vem de vitória após perder a invencibilidade e seguiu como líder isolado da Conferência.

Time provável Raptors: Gradey Dick, Scottie Barnes, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers

(6-10) Brooklyn Nets x Sacramento Kings (8-8)

Por fim, Brooklyn Nets e Sacramento Kings encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 24/11. Na última rodada, ambos os times perderam. A derrota deixou o Nets na décima colocação do Leste. O time da Califórnia, por outro lado, alcançou seu segundo tropeço seguindo, enquanto caiu para a 12ª posição.

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

