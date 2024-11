Onde assistir jogos da NBA hoje (23/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado 23 de novembro, da temporada regular da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 23, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(9-6) New York Knicks x Utah Jazz (3-12)

New York Knicks e Utah Jazz têm objetivos diferentes na temporada. Da mesma forma, os times também vêm de sequências opostas. O time de Nova Iorque, afinal, venceu suas quatro últimas partidas e ocupa a terceira posição do Leste. A equipe de Salt Lake City, por sua vez, perdeu os últimos quatro e está na lanterna do Oeste.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Time provável Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen, Kyle Filipowski e John Collins



Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Jazz

(7-10) Detroit Pistons x Orlando Magic (10-7)

Detroit Pistons e Orlando Magic aparecem no top-8 do Leste. O time de Michigan vem surpreendendo neste início. Apesar de duas derrotas seguidas, a franquia tem sete triunfos em 17 jogos e está na oitava colocação. A equipe da Flórida, enquanto isso, se recuperou ao vencer na última rodada e seguiu com a quarta posição.

Publicidade

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva, Franz Wagner e Goga Bitadze

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(9-7) Memphis Grizzlies x Chicago Bulls (7-10)

Memphis Grizzlies e Chicago Bulls estão nas zonas de play-in de Oeste e Leste, respectivamente. O time do Tennessee vem de vitórias e tem uma campanha de nove triunfos em 16 jogos. Porém, está somente na nona colocação de sua Conferência. A equipe de Illionois também venceu e, apesar do recorde negativo, está na sétima posição.

Publicidade

Time provável Grizzlies: Scotty Pippen Jr, Desmond Bane, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr e Brandon Clarke

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Torey Craig e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

Leia mais!

(6-10) Portland Trail Blazers x Houston Rockets (12-5)

Portland Trail Blazers e Houston Rockets são opostos no Oeste. O time de Oregon já não vence há dois jogos e ocupa a 13ª colocação da Conferência. A equipe do Texas, enquanto isso, venceu suas últimas duas partidas e está com a terceira melhor campanha.

Publicidade

Time provável Blazers: Scoot Henderon, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Jerami Grant e Donovan Clingan

Time provável Rockets: Fred VanVlett, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h(horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(6-9) Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks (7-9)

Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks têm campanhas negativas na temporada. Ainda assim, ambos vêm de vitória na última derrota. Para o time da Carolina do Norte, o triunfo resultou na décima posição do Leste. A equipe de Wisconsin, por sua vez, alcançou a terceira vitória seguida e entrou na zona de playoffs, ocupando a sexta colocação.

Publicidade

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Josh Green, Grant Williams e Moussa Diabate

Time provável Bucks: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h(horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(12-3) Golden State Warriors x San Antonio Spurs (8-8)

Golden State Warriors e San Antonio Spurs vêm de duas vitórias seguidas. Como resultado, a boa sequência garantiu a primeira colocação do Oeste para o time da Califórnia. A equipe do Texas, por outro lado, conseguiu um recorde positivo. Porém, o alto nível da Conferência travou a franquia na 11ª posição.

Publicidade

Time provável Warriors: Stephen Curry, Lindy Waters, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Zach Collins

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(8-6) Denver Nuggets x Los Angeles Lakers (10-5)

Por fim, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 23/11. Atualmente, as duas equipes se encontram nas seis primeiras posições do Oeste. Isso porque o time do Colorado vem de vitória e caiu para a sexta colocação. A franquia da Califórnia, enquanto isso, perdeu mas seguiu na quarta posição.

Publicidade

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic

Time provável Lakers: Austin Reaves, Dalton Knecht, Cam Reddish, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Assim como você fica sabendo onde assistir jogos da NBA hoje (23/11), é só acompanhar por aqui.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA