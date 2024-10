Onde assistir jogos da NBA hoje (23/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira (23), da temporada regular da NBA. A rodada conta com dez partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 23, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(0-0) Indiana Pacers x Detroit Pistons (0-0)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 23/10, começa com um duelo entre times do Leste. O Indiana Pacers é atual finalista da Conferência. Ainda assim, a equipe não é projetada como uma das favoritas ao título, mas espera-se uma classificação aos playoffs. O Detroit Pistons, por sua vez, segue em reconstrução neste início de 2024/25. Porém, o resultado esperado é diferente da segunda pior campanha da temporada passada.

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(0-0) Brooklyn Nets x Atlanta Hawks (0-0)

O Brooklyn Nets perdeu seu principal nome, o ala Mikal Bridges, na offseason. Desse modo, as projeções colocam a equipe de Nova Iorque como uma das piores da Conferência Leste. O Atlanta Hawks, enquanto isso, trocou o armador Dejounte Murray. Ainda assim, o time deve disputar uma das vagas no play-in.

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Nic Claxton

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, De’Andre Hunter, Jalen Johnson e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(0-0) Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers (0-0)

Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers são dois favoritos ao título da Conferência Leste em 2024/25. Além da dupla Damian Lillard e Giannis Antetokoumpo, o time de Wisconsin conseguiu melhorar a profundidade do elenco para a temporada. O 76ers, por sua vez, realizou uma reformulação em torno da dupla Joel Embiid e Tyrese Maxey. O pivô, porém, é desfalque para a rodada de estreia, assim como o ala Paul George.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Garry Trent Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Eric Gordon, Kenyon Martin Jr., Kelly Oubre Jr. e Andre Drummond

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(0-0) Orlando Magic x Miami Heat (0-0)

Orlando Magic e Miami Heat prometem disputar vaga na pós-temporada e no play-in do Leste. A equipe de Orlando, aliás, terminou na quinta posição durante a temporada passada e a expectativa é de uma resultado similar. O time de Miami, por outro lado, busca uma temporada de redenção, após um resultado ruim no ano passado.

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(0-0) Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors (0-0)

O Cleveland Cavaliers é uma das principais forças da Conferência Leste. Na temporada passada, o time terminou com a quarta melhor campanha, mas caiu para o Celtics nos playoffs. O Toronto Raptors, por sua vez, está em fase de reconstrução, mas deve brigar pelo play-in, principalmente por seu astro Scottie Barnes.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Raptors: Immanuel Quickley, Gradey Dick, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(0-0) Charlotte Hornets x Houston Rockets (0-0)

Charlotte Hornets e Houston Rockets são equipes emergentes do Leste e Oeste, respectivamente. O time da Carolina do Sul, por exemplo, depende da saúde de LaMelo Ball e da evolução de Brandon Miller para disputar uma vaga nos playoffs. A franquia do Texas, enquanto isso, espera a progressão de Jalen Green, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun para subir posições na sua Conferência.

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Seth Curry, Miles Bridges e Nick Richards

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(0-0) Chicago Bulls x New Orleans Pelicans (0-0)

O Chicago Bulls tentou iniciar a renovação do seu elenco. Porém, não conseguiu trocar Zach Lavine e Nikola Vucevic. Desse modo, espera-se que o time dispute uma vaga no play-in do Leste. O New Orleans Pelicans, por outro lado, trocou por Dejounte Murray, na esperança de se transformar em uma das principais franquias da Conferência Oeste.

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Daniel Theis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(0-0) Memphis Grizzlies x Utah Jazz (0-0)

O Memphis Grizzlies é um dos candidatos na Conferência Oeste. Entretanto, depende do estado de saúde dos seus jogadores, principalmente Ja Morant, para não repetir o resultado de 2024/25. O Utah Jazz, por outro lado, é projetado para ter uma das piores campanhas na NBA, apesar da renovação com o ala Lauri Markkanen.

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Jake LaRavia, Santi Aldama e Brandon Clarke

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Taylor Hendricks, Lauri Markkanen e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(0-0) Phoenix Suns x Los Angeles Clippers (0-0)

O Phoenix Suns resolveu o grande problema da temporada passada: a falta de profundidade. Assim, a equipe certamente é candidato às primeiras posições da Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers, enquanto isso, perdeu Paul George na agência livre e, consequentemente, caiu nas projeções. Além disso, o astro Kawhi Leonard tem o retorno indefinido para 2024/25.

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Time provável Clippers: James Harden, Normal Powell, Terance Mann, Nicolas Batum e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

(0-0) Golden State Warriors x Portland Trail Blazers (0-0)

Por fim, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 23/10. O time da Califórnia terminou invicto na pré-temporada e detém boas expectativas no Oeste, graças às adições na offseason. A equipe de Oregon, por sua vez, ainda está em reconstrução e deve evoluir pouco em relação ao recorde passado.

Time provável Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Draymond Green

Time provável Blazers: Scoot Henderson, Anfernee Simons, Deni Avdija, Jerami Grant e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

