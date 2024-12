Onde assistir jogos da NBA hoje (22/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 22 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com três partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 21.

Após uma rodada com 12 jogos, este domingo conta somente com três partidas. Ainda assim, com confrontos que prometem movimentar as disputas pela pós-temporada em ambas as conferências.

No Leste, uma nova vitória do Cleveland Cavaliers garantiu a equipe mais uma vez na liderança. Em 29 partidas na temporada, a franquia de Ohio tem 25 vitórias, sendo o melhor recorde da NBA. O Boston Celtics, por sua vez, se recuperou da derrota passada e manteve a diferença para o Cavs em somente 2.5 jogos.

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder seguiu na liderança, apesar de uma rodada de descanso. Entretanto, a diferença para o Memphis Grizzlies caiu, após a equipe do Tennessee vencer o Atlanta Hawks neste sábado.

Diante do cenário, o principal destaque da rodada é entre Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Ambas as equipes montaram times para a disputa da pós-temporada. No entanto, somente a equipe do Colorado se mantém na disputa, ocupando a sétima posição. A equipe da casa, por outro lado, é lanterna do Oeste, por conta das lesões que afetaram a maior parte do elenco.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 22 de dezembro:

Hora Partida Canal 20:00 Houston Rockets x Toronto Raptors NBA League Pass 20:00 Indiana Pacers x Sacramento Kings NBA League Pass 21:00 Denver Nuggets x New Orleans Pelicans Amazon Prime Video

