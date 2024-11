Onde assistir jogos da NBA hoje (21/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira (21), da temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 21, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(7-9) Detroit Pistons x Charlotte Hornets (5-9)

Detroit Pistons e Charlotte Hornets são duas equipes jovens e em fase de reconstrução na NBA. O time de Michigan, no entanto, vem de um início de temporada melhor do que o esperado. Afinal, ocupa a sétima posição do Leste. A equipe da Carolina do Norte, por outro lado, começou bem, mas sofreu sua segunda derrota seguida. Desse modo, está na 11ª colocação.

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Milles, Miles Bridges, Josh Green e Grant Williams

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(8-6) Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors (3-12)

Minnesota Timberwolves e Toronto Raptors são franquias com objetivos opostos. O Wolves, afinal, almeja repetir a temporada passada e ir longe nos playoffs. Entretanto, em um equilibrado Oeste, o time se encontra somente na sétima posição. A equipe do Canadá, por sua vez, vem de vitória, mas tem uma das piores campanhas do Leste, ocupando a 13ª colocação.

Publicidade

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

Leia mais!

(3-11) Utah Jazz x San Antonio Spurs (7-8)

Utah Jazz e San Antonio Spurs são dois times da parte final da tabela no Oeste. O time de Salt Lake City, aliás, ocupa justamente a lanterna da Conferência, sendo que vem de três derrotas consecutivas. A equipe do Texas, enquanto isso, venceu o Oklahoma City Thunder na última rodada. Porém, continuou na 12ª colocação, enquanto segue sem Victor Wembanyama.

Publicidade

Time provável Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen, Kyle Filipowski e John Collins

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Zach Collins

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(9-6) Orlando Magic x Los Angeles Lakers (10-4)

Por fim, o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 21/11, encerra com o encontro mais esperado da rodada. Orlando Magic e Los Angeles Lakers são dois times esperados na próxima pós-temporada. Por enquanto, os times ocupam as terceiras posições do Leste e Oeste, respectivamente. Além disso, ambos têm seis vitórias consecutivas, sendo as melhores sequências ativas da liga.

Publicidade

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva, Franz Wagner e Goga Bitadze

Time provável Lakers: Austin Reaves, Dalton Knecht, Cam Reddish, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Assim como você fica sabendo onde assistir jogos da NBA hoje (21/11), é só acompanhar por aqui.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA