Onde assistir jogos da NBA hoje (20/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 20 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com três partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 20.

Após uma rodada com 13 jogos, a sexta-feira fica marcada por somente três partidas. Ainda assim, duelos importantes acontecem, principalmente na Conferência Leste.

Na Conferência, inclusive, o Cleveland Cavaliers segue como líder isolado, com uma campanha de 23 vitórias e somente quatro derrotas. Além disso, o Boston Celtics perdeu sua última partida, para permitir que a diferença aumentasse para 2.5 jogos.

No Oeste, enquanto isso, o vice-campeão da Copa, o Oklahoma City Thunder, venceu sua sexta seguida. Como a derrota na decisão não conta para a campanha, o recorde da franquia subiu para 21 vitórias e cinco derrotas. Na cola, estão duas equipes: Memphis Grizzlies (19-9); Houston Rockets (19-9). O Dallas Mavericks, por sua vez, se distanciou após uma derrota.

Diante do cenário, o principal destaque é entre Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. Em Ohio, duas forças do Lests se enfrentam em bons momentos. O Bucks, afinal, venceu seus últimos três jogos, enquanto é campeão da Copa NBA. O Cavs, por sua vez, venceu os últimos dois e busca aumentar a liderança na Conferência.

Hora Partida Canal 21:00 Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers NBA League Pass 21:30 Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers NBA League Pass 22:00 Oklahoma City Thunder x Miami Heat ESPN 2 e Disney +

