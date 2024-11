Onde assistir jogos da NBA hoje (18/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira (18), da temporada regular da NBA. A rodada conta com oito partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 18, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(5-9) Chicago Bulls x Detroit Pistons (7-8)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 18/11, abre com um duelo do Leste. Chicago Bulls e Detroit Pistons são times com objetivos semelhantes. Afinal, almejam uma vaga no play-in. O time de Michigan, porém, vem surpreendendo, com duas vitórias seguidas e a quinta posição. O adversário, por sua vez, perdeu nas últimas duas rodadas e é o 11°.

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Malik Beasley, Tobias Harris e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(2-10) Philadelphia 76ers x Miami Heat (5-7)

Philadelphia 76ers e Miami Heat são equipes esperadas na pós-temporada. Entretanto, o início de temporada na Conferência Leste não é positivo. Enquanto o Heat aguarda por Jimmy Butler, o 76ers espera por Tyrese Maxey. Com três derrotas seguidas, o time da Filadélfia tem somente duas vitórias e a 13ª posição. A equipe da Flórida, enquanto isso, tropeçou na última rodada e caiu para a oitava colocação.

Time provável 76ers: Kyle Lowry, Jared McCain, Paul George, Caleb Martin e Joel Embiid

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Haywood Highsmith, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(2-10) Washington Wizards x New York Knicks (7-6)

Washington Wizards e New York Knicks são times com objetivos opostos na NBA. A equipe da Capital, por exemplo, está em reconstrução e ocupa a penúltima posição no Leste. A equipe de Nova York, por outro lado, visa o título na temporada e está na quarta colocação da Conferência.

Time provável Wizards: Carlton Carrington, Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma e Alex Sarr

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: New York Knicks

(6-7) Indiana Pacers x Toronto Raptors (2-10)

Indiana Pacers e Toronto Raptors vem de resultados distintos. O time de Indiana, afinal, venceu na última rodada e subiu para a sétima posição do Leste. A equipe canadense, por outro lado, perdeu a sétima seguida. Desse modo, ocupa a última colocação da Conferência. Mas vale lembrar que o Raptors jogou no domingo. Por outro lado, Toronto folgou.

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Ben Sheppard, Benn Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(10-4) Houston Rockets x Milwaukee Bucks (4-9)

Houston Rockets e Milwaukee Bucks têm campanhas distintas na temporada. Com uma campanha acima do esperado, o time do Texas chegou ao quinto triunfo seguido e continuou na terceira colocação do Oeste. A equipe de Milwaukee, por outro lado, está longe do esperado e ocupa a 12ª posição do Leste.

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Time provável Bucks: Damian Lillard, AJ Green, Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(8-6) Orlando Magic x Phoenix Suns (9-5)

Orlando Magic e Phoenix Suns são forças em suas respectivas conferências. O time da Flórida vem de cinco vitórias seguidas e ocupa a terceira colocação do Leste. Aliás, a equipe é uma das quatro com campanha positiva até aqui em 2024/25. A franquia do Arizona, enquanto isso, perdeu os últimos três jogos, mas segue entre as primeiras posições do Oeste, com a quinta posição.

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva, Franz Wagner e Goga Bitadze

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Ryan Dunn, Mason Plumlee e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(6-8) Atlanta Hawks x Sacramento Kings (8-6)

Atlanta Hawks e Sacramento Kings têm campanhas exatamente opostas na NBA. O Hawks, porém, aparece na sexta posição do Leste, graças ao números de recordes negativos da Conferência. O Kings, por outro lado, é o oitavo do Oeste, em razão do alto nível de competitividade dos times. DeMar DeRozan e Domantas Sabonis, enquanto isso, são dúvidas.

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

(10-2) Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (7-7)

Por fim, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 18/11. Rivais de divisão, os times da Califórnia vêm de sequências opostas. A equipe de San Francisco, por exemplo, venceu os últimos três jogos e ocupa a segunda posição no Oeste. A franquia de Los Angeles, por sua vez, perdeu os últimos três e está na 11ª colocação. Mas nesta segunda-feira, James Harden e Stephen Curry se encontram. Eles são os donos das maiores marcas de três pontos na história da liga.

Time provável Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski (Gary Payton II), Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

