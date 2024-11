Onde assistir jogos da NBA hoje (16/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado (16), pela temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 16, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(4-8) Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets (4-7)

Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets iniciaram a temporada com expectativas opostas. No entanto, os resultados têm sido similares. Isso porque, contra as apostas, o time de Wisconsin iniciou de maneira instável e está na parte inferior do Leste. Assim como a equipe da Carolina do Norte, que já era esperada para a posição.

Time provável Bucks: Delon Wright, AJ Green, Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Josh Green, Grant Williams e Taj Gibson

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 17h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(2-11) Toronto Raptors x Boston Celtics (10-3)

Toronto Raptors e Boston Celtics estão em posições distintas no Leste. O time canadense, afinal, conta com a pior campanha da NBA e ocupa a última posição da Conferência. O atual campeão, enquanto isso, é o vice-líder e tem dez vitórias em três partidas.

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(8-4) Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (4-9)

Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans almejam as primeiras posições do Oeste. O Lakers, até o momento, tem atingido o objetivo, com oito vitórias em 12 partidas. O Pelicans, por outro lado, vem sofrendo com diversas lesões e tem somente quatro triunfos em 13 partidas, sendo o penúltimo na conferência.

Time provável Lakers: Austin Reaves, Cam Reddish, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Time provável Pelicans: BJ Boston, Javonte Green, Brandon Ingram, Trey Murphy III e Yves Missi

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(6-7) San Antonio Spurs x Dallas Mavericks (5-7)

San Antonio Spurs e Dallas Mavericks são 11º e 12º no Oeste, respectivamente. No momento, nenhum dos times têm uma campanha positiva. No caso do Spurs, o recorde é esperado, uma vez que a equipe ainda está em reconstrução. O Mavs, porém, carrega uma expectativa diferente, apesar do início decepcionante.

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(3-8) Utah Jazz x Sacramento Kings (7-5)

Por fim, Utah Jazz e Sacramento Kings encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 16/11. Lanterna do Oeste, o time de Salt Lake City deve seguir na disputa pelas últimas posições, já que está em reconstrução. A equipe da Califórnia, por sua vez, se encontra no meio da tabela. Mas visa uma vaga direta para os playoffs.

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Kyle Filipowski, Lauri Markkanen e John Collins

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

