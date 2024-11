Onde assistir jogos da NBA hoje (03/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo (03), da temporada regular da NBA. A rodada conta com três partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 03, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-5) Detroit Pistons x Brooklyn Nets (3-3)

Detroit Pistons e Brooklyn Nets estão projetados para as posições finais do Leste. No entanto, até o momento, somente a equipe de Michigan tem cumprido as expectativas. Afinal, perdeu cinco de seis partidas e ocupa a última posição. O time do Brooklyn, por sua vez, venceu três de seis jogos e está na sétima colocação.

Time provável Pistons: Jaden Ivey, Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(2-4) Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans (3-3)

Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans começaram a temporada sofrendo com lesões. Os desfalques, aliás, impactaram na sequência do time da Geórgia, que vem de quatro derrotas consecutivas. A equipe da Lousiana, por sua vez, venceu na última rodada, apesar das ausências de três titulares, com exceção de Zion Williamson e Brandon Ingram.

Time provável Hawks: Trae Young, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Larry Nance Jr. e Clint Capela

Time provável Pelicans: Jose Alvarado, Jordan Hawkins, Brandon Ingram, Zion Wlliamson e Yves Missi

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(3-3) Orlando Magic x Dallas Mavericks (3-2)

Por fim, Orlando Magic e Dallas Mavericks encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 03/11. As duas equipes têm três vitórias, mas o time texano fez apenas cinco partidas até aqui. Enquanto o Magic está sem o astro Paolo Banchero, o Mavs não tem nenhum jogador importante fora por lesão. Por enquanto, não tem prazo para o retorno de Banchero às quadras.

Time provável Magic: Anthony Black, Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner e Moritz Wagner

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

