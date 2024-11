Mais problemas: Pelicans perde CJ McCollum e Herb Jones

Na sexta-feira, o New Orleans Pelicans informou CJ McCollum e Herb Jones têm lesões que vão afastá-los das quadras por algumas semanas. Mesmo assim, o técnico Willie Green tentou ver o lado bom da coisa.

“Estamos felizes que isso não vai tirar esses caras do resto da temporada”, disse Green antes do jogo contra o Indiana Pacers. “Então, eles vão poder se recuperar”.

“Por outro lado, o resto do grupo vai ter que se esforçar mais. Precisamos evitar erros, mas sempre lutar e superar o momento”.

Publicidade

McCollum, que marcou em média 18.8 pontos nos primeiros jogos da temporada, sofreu uma distensão no músculo adutor direito, enquanto deve ficar fora de duas a três semanas. Jones teve uma distensão no ombro direito, mas ainda tem um pequeno rompimento de baixo grau no manguito rotador. De acordo com a equipe, ele deve ficar fora por duas semanas a um mês.

Leia mais sobre Dejounte Murray

Ambos se machucaram durante a derrota do Pelicans para o Golden State Warriors na terça-feira à noite.

Publicidade

Além disso, Dejounte Murray, a principal contratação do Pelicans na offseason, quebrou a mão no final do primeiro jogo da temporada contra o Chicago Bulls. O armador marcou 14 pontos, deu 10 assistências e pegou oito rebotes no único jogo que jogou pelo time. Ele passou por uma cirurgia na semana passada e deve ficar fora de três a cinco semanas.

Além disso, o New Orleans começou a temporada sem o ala Trey Murphy, que está se recuperando de uma distensão no tendão direito e deve ficar fora por mais uma semana.

Banco em ação

Sem CJ McCollum, Herb Jones e Murray, as lesões vão significar muito mais tempo de jogo para o banco. O Jordan Hawkins, escolha da primeira rodada do Draft de 2023 vindo de Connecticut, e o armador José Alvarado podem se beneficiar. Os dois foram titulares na quarta-feira à noite contra o Golden State, enquanto o New Orleans perdeu seu terceiro jogo seguido.

Publicidade

O time também colocou o novato Yves Missi — escolha de primeira rodada do draft — como titular na posição de pivô na sexta-feira.

Mas os três responderam bem no último jogo, com uma vitória por 125 a 118 sobre o Indiana Pacers.

Hawkins marcou 23 pontos, enquanto Alvarado somou 12 pontos, sete assistências e dois roubos de bola. Missi pegou dez rebotes, bloqueou um arremesso e marcou quatro pontos.

Publicidade

“Com este grupo, continuamos unidos e nos esforçando”, disse Green. “Sem os principais jogadores em quadra, precisamos contar com o banco”.

“Vimos no primeiro jogo como ficaríamos”, afirmou. “Sem ele, estamos meio que voltando ao que fazíamos na temporada passada. Não era assim que estávamos jogando nos treinos, então ainda temos que fazer alguns ajustes”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA