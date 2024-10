Draymond Green “domina” Zion Williamson e Warriors bate Pelicans

Zion Williamson até conseguiu um duplo-duplo na derrota do New Orleans Pelicans para o Golden State Warriors, mas esteve muito abaixo do normal. Sem energia, o ala-pivô errou 15 dos 20 arremessos que tentou. Ele ainda cometeu quatro erros de ataque, errou cinco dos sete lances livres e, enquanto esteve em quadra, o Pelicans perdeu por 16. “Culpa” de Draymond Green. No fim, o Warriors conquistou sua quarta vitória em cinco jogos, a segunda sem Stephen Curry (lesão no tornozelo). Assim, o time de San Francisco, jogando em casa, venceu por 104 a 89.

Mas o Pelicans também não tem um time completo. Enquanto Dejounte Murray está fora por fratura na mão, o time perdeu Herb Jones (ombro) e CJ McCollum (adutor). Por fim, o próprio Zion Williamson vem atuando com restrição de minutos. Nessa quarta-feira, ele ficou em quadra por 32.

Por outro lado, o Warriors não teve Andrew Wiggins e De’Anthony Melton, além de Curry. Como resultado, Buddy Hield foi o cestinha mais uma vez. Hield saiu do banco para anotar 21 pontos. Aliás, os reservas de Golden State somaram 51 dos 104 pontos.

Publicidade

De acordo com o técnico Steve Kerr, o Warriors conquistou a vitória sobre o Pelicans muito por conta da defesa de Draymond Green em cima de Zion Williamson.

“Ele ainda é um dos melhores defensores da NBA. Seja da forma que ele joga, mas como lidera, Green é incrível. Mas contra Williamson, ele conseguiu marcar sem o jogar no lance livre o tempo todo. Foram só sete, então é ótimo. Afinal, Zion costuma ter 14, 15 lances livres por partida”, afirmou o treinador.

Publicidade

Leia mais

“Mas não gostei de algumas coisas que aconteceram no jogo, principalmente no início do segundo quarto. E eu não gostei até de algumas decisões que tomei. Deixamos que eles voltassem ao jogo, mas dou ao Pelicans crédito por defender muito bem”, concluiu.

No momento, New Orleans soma duas vitórias em cinco partidas e está fora da zona do play-in. Enquanto isso, o Warriors é o segundo, atrás apenas do invicto Oklahoma City Thunder. Todas os quatro triunfos da equipe de San Francisco foram por 15 pontos ou mais.

Publicidade

“Jogar contra Zion Williamson dói, pois é muito forte. Você pode dizer que ele está indo para a academia. Está muito melhor, mais forte. No jogo anterior, ele foi bem superior, mas hoje (ontem), consegui um grande jogo contra ele”, disse Draymond Green.

Jordan Hawkins foi o cestinha do Pelicans, com 23 pontos, enquanto Jose Alvarado ficou com 16. Brandon Ingram, com apenas 11 arremessos, parou nos 14. Pelo Warriors, Green somou 14 pontos, seis assistências, cinco tocos, quatro rebotes, mas ainda acertou três das cinco tentativas do perímetro.

Publicidade

O brasileiro Gui Santos voltou a atuar (pouco mais de um minuto), mas não pontuou.

Buddy Hield

Contratação para a temporada 2024/25 da NBA, Buddy Hield é o cestinha do Warriors. Apesar de atuar por 24 minutos, ele possui médias de 21.2 pontos, 2.6 assistências, além de um aproveitamento de 50% de três (24 em 48).

Publicidade

Mas ele não é o único que vem “quente” do perímetro. Para ter uma ideia, Moses Moody possui aproveitamento de 48.1% (13 em 27), enquanto Draymond Green tem 50% (seis em 12). Além deles, Stephen Curry (41.5%) e Andrew Wiggins (lidera a equipe com 57.9%) comandam o ataque de três.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA