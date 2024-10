Karl-Anthony Towns faz 44 e Knicks bate Heat

Karl-Anthony Towns fez seu melhor jogo pelo New York Knicks na noite desta quarta-feira (30), em vitória contra o Miami Heat por 116 a 107. O pivô anotou 44 pontos para sacramentar uma bela virada da franquia no segundo tempo, culminando na segunda vitória em 2024/25. A rodada ainda contou com outras 11 partidas disputadas.

Vitória de recuperação para o Knicks, sobretudo, após a derrota para o Cleveland Cavaliers há dois dias. Como resultado, o time conquistou a segunda vitória em quatro jogos e agora tem 50% de aproveitamento, empatando na tabela com outras três equipes na quinta posição da Conferência Leste. Depois de uma folga na quinta-feira (31), a equipe de Nova York retorna à quadra para enfrentar o Detroit Pistons, na próxima sexta-feira (1).

Por outro lado, Miami teve a sequência de dois triunfos seguidos interrompida. O Heat vinha de vitórias sobre Detroit Pistons e Charlotte Hornets, após cair para o Orlando Magic na estreia. Agora, a equipe terá uma folga ainda mais longa que o rival, voltando a jogar só no sábado (2), contra o Washington Wizards.

Então, confira como foi a vitória do New York Knicks, de Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson, sobre o Miami Heat de Jimmy Butler e Bam Adebayo.

Knicks cresce no segundo tempo

Após a derrota para Cleveland, o grande ponto de discussão no Knicks era sobre como alimentar Towns de forma mais eficiente. Afinal, o pivô tinha dado apenas oito chutes no duelo da última segunda. Hoje, aliás, alcançou essa mesma marca ainda no primeiro quarto, com 12 pontos em oito arremessos. Ainda assim, as coisas não estavam fáceis para a equipe nos primeiros 24 minutos.

O perímetro de Jalen Brunson e Mikal Bridges, sofria dos dois lados da quadra. A falta de aproveitamento e volume enquanto alimentavam o pivô era uma questão. Porém, não haviam muitas respostas para o começo muito quente de Tyler Herro, que sustentou Miami na liderança por quase todo o primeiro tempo. Mas a coisa mudou no terceiro quarto.

A dupla que tinha apenas dez pontos somados até o intervalo, marcou 18 somente na terceira parcial. Além disso, a defesa foi mais agressiva, em um quarto onde o rival foi limitado a apenas 22 pontos. Em um jogo equilibrado, há de se destacar também o impacto de Josh Hart. Foram 14 rebotes, 13 do lado defensivo para evitar as segundas chances de Miami, e seis assistências sem qualquer erro de ataque. Seu melhor jogo em 2024/25.

Mas no fim, quem decidiu a vitória do Knicks sobre o Heat, foi mesmo Karl-Anthony Towns. O camisa 32 anotou 14 pontos e acertou seis de seus sete arremessos no último quarto. Marcado em muitos momentos por Bam Adebayo, ele apenas fez um trabalho incrível para seguir pontuando e mantendo a liderança de New York. Apesar de tudo, a vantagem não ficou menor do que duas posses nos últimos cinco minutos. Uma grande vitória do Knicks em Miami.

Miami “engasga” no terceiro quarto, com estrelas tímidas

É verdade que o Heat vinha de boas vitórias sobre Pistons e Hornets. Mas vencer o Knicks era importante, pelo nível do adversário. Afinal, Miami foi atropelado pelo rival Orlando Magic no primeiro jogo da campanha. E apesar de alguns bons momentos, alguns defeitos daquele jogo voltaram a atrapalhar a equipe de Erik Spoelstra.

O destaque inicial vai para Tyler Herro. Quente desde o começo com 14 pontos no quarto inicial, ele foi o líder do ataque do time ao longo da noite. Mesmo no péssimo terceiro quarto da equipe, ele foi o responsável por oito dos 22 pontos de Miami. Mas o resto dos principais craques, não conseguiu acompanhar o desempenho do ala-armador.

Jimmy Butler não arremessou em todo o primeiro quarto, e chegou aos últimos 12 minutos, quando o Knicks já havia tomado a liderança, com menos de dez pontos. Aliás, sem muitos chutes até. O ala esteve sumido do jogo em grande parte dele. Quem arremessou muito, mas com pouca eficiência, foi Terry Rozier. Ele anotou 16 pontos em 14 arremessos. Ao lado de Herro, eles até apareceram no último quarto, com 26 dos 27 pontos do time. Mas era tarde.

Apesar de alguns bons momentos defensivos coletivos, Bam Adebayo não foi capaz de parar Karl-Anthony Towns em nenhum momento da derrota do Heat para o Knicks. E ainda pior: Só marcou 11 pontos em sete arremessos. A equipe que chegou a abrir 13 pontos ainda no começo do terceiro quarto, já se viu atrás no mesmo período, e assim nunca conseguiu recuperar o controle do placar. Então, uma derrota frustrante se concluiu no Kaseya Center.

(2-2) New York Knicks 116 x 107 Miami Heat (2-2)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 44 13 2 0 0 Jalen Brunson 22 2 9 0 0 Mikal Bridges 17 3 6 2 2 Josh Hart 10 14 6 1 0 OG Anunoby 11 3 0 2 0

Três pontos: 18-40; Towns: 4-5

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 34 5 7 1 0 Terry Rozier 16 4 7 2 0 Jimmy Butler 15 4 4 2 0 Bam Adebayo 11 3 4 1 0 Nikola Jovic 10 6 1 0 0

Três pontos: 17-40; Herro: 8-13

Leia mais!

Outros jogos

Além da vitória do Knicks de Karl-Anthony Towns sobre o Heat, outros dez jogos movimentaram a rodada dessa quarta-feira. Então, confira os números das vitórias de Cavaliers, Thunder, Warriors, Pacers, Pistons, Bulls, Nets, Wizards, Blazers e Hornets,

(1-4) Toronto Raptors 133 x 138 Charlotte Hornets (2-2)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 31 4 8 2 0 Gradey Dick 30 2 1 3 0 Jakob Poeltl 20 16 2 2 0 Chris Boucher 13 4 1 0 1 Davion Mitchell 11 2 11 0 0

Três pontos: 9-28; Barrett: 4-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Tre Mann 27 1 4 2 1 Cody Martin 25 4 2 1 0 Nick Richards 24 14 4 1 4 LaMelo Ball 19 3 6 2 0 Grant Williams 17 2 5 2 0

Três pontos: 20-45; Martin: 4-6

(3-2) Los Angeles Lakers 110 x 134 Cleveland Cavaliers (5-0)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 26 6 3 0 0 Anthony Davis 22 13 2 2 1 Dalton Knecht 18 3 1 0 0 D’Angelo Russell 10 3 5 0 0 Rui Hachimura 8 5 2 1 0

Três pontos: 6-28; Knecht: 2-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 25 5 0 0 0 Donovan Mitchell 24 3 7 3 0 Jarrett Allen 20 17 1 0 2 Caris LeVert 16 0 6 1 0 Darius Garland 12 0 10 2 0

Três pontos: 17-41; LeVert: 4-6

(4-1) Boston Celtics 132 x 135 Indiana Pacers (2-3) OT

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 37 8 4 4 0 Jaylen Brown 25 6 5 2 2 Derrick White 23 3 1 1 1 Payton Pritchard 16 4 4 1 0 Luke Kornet 8 9 2 0 0

Três pontos: 19-57; White: 5-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 30 11 4 0 0 Pascal Siakam 29 11 5 0 0 Obi Toppin 18 7 3 1 1 Tyrese Haliburton 17 6 12 2 0 Aaron Nesmith 12 8 3 0 1

Três pontos: 15-38; Siakam: 6-8

(1-4) Detroit Pistons 105 x 95 Philadelphia 76ers (1-3)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 23 3 3 2 0 Cade Cunningham 22 5 7 1 1 Tobias Harris 18 14 1 0 1 Tim Hardaway Jr. 16 0 3 0 0 Isaiah Stewart 7 11 3 1 3

Três pontos: 15-36; Hardaway Jr: 5-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 32 3 7 2 0 Kelly Oubre Jr. 13 7 1 0 0 Jared McCain 12 3 3 0 0 Andre Drummond 9 11 0 1 0 Guerschon Yabusele 8 2 2 2 1

Três pontos: 8-28; Yabusele: 2-3

(2-3) Atlanta Hawks 120 x 133 Washington Wizards (2-2)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 35 4 15 2 0 Jalen Johnson 21 17 4 3 0 Zaccharie Risacher 17 6 2 1 2 David Roddy 17 4 1 2 0 Clint Capela 12 5 0 0 0

Três pontos: 12-39; Young: 4-13

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 27 9 1 3 1 Jordan Poole 24 3 9 3 0 Jonas Valanciunas 22 8 6 0 0 Bub Carrington 16 6 6 0 0 Corey Kispert 16 1 2 0 0

Três pontos: 16-38; Poole: 4-9

(3-2) Orlando Magic 99 x 102 Chicago Bulls (3-2)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 31 7 4 0 0 Jalen Suggs 17 6 5 4 2 Wendell Carter Jr. 14 7 2 1 1 Jonathan Isaac 8 5 1 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 8 1 1 1 0

Três pontos: 11-46; Suggs: 3-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 21 2 3 1 0 Josh Giddey 20 11 5 1 0 Nikola Vucevic 18 14 5 1 1 Ayo Dosunmu 12 4 4 0 1 Zach LaVine 11 10 3 1 0

Três pontos: 13-34; Giddey: 4-4

(2-3) Brooklyn Nets 119 x 106 Memphis Grizzlies (2-3)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 33 2 8 1 0 Cam Thomas 19 2 2 1 0 Ziaire Williams 17 1 3 4 1 Cam Johnson 14 2 4 0 1 Jalen Wilson 12 7 2 0 0

Três pontos: 15-41; Schroder: 6-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 30 4 0 3 0 Ja Morant 14 8 11 0 0 Brandon Clarke 13 3 1 2 0 Zach Edey 13 2 1 1 0 Desmond Bane 10 6 0 0 0

Três pontos: 8-27; Jackson Jr: 3-3

(1-3) San Antonio Spurs 93 x 105 Oklahoma City Thunder (4-0)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 18 4 1 1 0 Jeremy Sochan 17 9 4 1 0 Malaki Branham 15 3 0 0 0 Chris Paul 14 5 9 1 1 Keldon Johnson 9 7 2 2 0

Três pontos: 12-36; Branham: 3-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Lu Dort 20 6 1 0 2 Chet Holmgren 19 5 2 2 2 Shai Gilgeous-Alexander 18 4 5 1 0 Jalen Williams 12 7 8 4 1 Ajay Mitchell 12 4 0 2 0

Três pontos: 17-41; Dort: 6-8

(2-3) New Orleans Pelicans 89 x 104 Golden State Warriors (4-1)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hawkins 23 4 1 0 0 Jose Alvarado 16 5 4 1 2 Brandon Ingram 14 5 6 0 0 Zion Williamson 12 12 4 0 1 Jeremiah Robinson-Earl 9 5 3 0 0

Três pontos: 11-36; Alvarado: 4-8

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 21 2 3 1 1 Jonathan Kuminga 16 4 2 1 0 Trayce Jackson-Davis 15 9 2 0 1 Draymond Green 14 4 6 1 5 Brandin Podziemski 13 8 7 1 0

Três pontos: 13-38; Hield: 4-12

(2-3) Portland Trail Blazers 106 x 105 Los Angeles Clippers (2-2)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 25 2 6 0 0 Deandre Ayton 15 12 1 1 1 Scoot Henderson 14 3 6 1 0 Deni Avdija 13 10 2 1 2 Toumani Camara 12 1 1 3 1

Três pontos: 14-33; Simons: 3-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 30 5 2 1 0 James Harden 19 5 10 3 0 Ivica Zubac 6 12 1 1 2 Kevin Porter Jr. 10 6 1 2 0 Derrick Jones Jr. 9 8 2 1 1

Três pontos: 13-36; Powell: 5-10

