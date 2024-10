Sem Stephen Curry, Warriors bate Pelicans

Na primeira partida do Golden State Warriors sem o astro Stephen Curry, sua equipe superou o New Orleans Pelicans por 124 a 106. Aliás, o time californiano não contou com outros dois jogadores importantes: Andrew Wiggins e De’Anthony Melton, todos por lesões. Mas na chance como titular, Buddy Hield voltou a brilhar. O especialista em arremessos anotou 28 pontos, enquanto Brandin Podziemski somou 19 pontos e cinco assistências. Por outro lado, Zion Williamson fez 31 pontos e pegou oito rebotes e Brandon Ingram anotou 30.

Apesar de conquistar o importante triunfo em casa, o Warriors sofreu muito com o Pelicans. Especialmente, no primeiro tempo. New Orleans, por exemplo, dominou o primeiro quarto, vencendo por 31 a 14. Embora estivesse jogando fora de casa, a equipe chegou a abrir 20 pontos. No entanto, o técnico Steve Kerr fez algumas mudanças importantes antes e durante o embate.

Primeiro, sacou Jonathan Kuminga, que não vinha bem nos primeiros jogos, do quinteto titular. Então, tratou de fazer com que seus jogadores pressionassem o jogador que estivesse com a bola. Como resultado, CJ McCollum e Zion Williamson cometeram 12 erros de ataque. Aliás, o Warriors teve apenas oito durante todo o jogo, mesmo número que Williamson, sozinho, teve.

Já no segundo período, a situação mudou completamente. Enquanto o Warriors sentia a falta de Stephen Curry, o time começou a atacar o Pelicans com bolas de três. Buddy Hield e Lindy Waters conseguiram cortar a diferença para dez, mas ainda estava difícil para Golden State. Kuminga, vindo do banco, diminuiu para sete.

Os anfitriões melhoraram muito, mas ainda foram para os vestiários atrás no placar: 51 a 47.

Então, na volta do intervalo, o Warriors atacou o Pelicans de várias formas. Enquanto isso, New Orleans já não conseguia mais atuar no mesmo ritmo. Podziemski acertou de média distância e empatou em 66. Moses Moody e Waters, de três, deixaram Golden State em vantagem por 74 a 67. Brandon Ingram tentava de tudo para os visitantes, mas sempre que fazia uma cesta, os anfitriões respondiam na sequência.

E sem Herb Jones, que machucou o ombro, o Pelicans já não tinha mais uma defesa eficaz. Assim, o time de San Francisco começou a abrir vantagem. Após enterrada de Kuminga, o placar estava em 101 a 88.

Mas com 19 pontos de Hield apenas no último quarto, o Pelicans retirou seus titulares restando pouco menos de três minutos. Assim, mesmo sem Curry, o Warriors saiu de quadra com o triunfo.

Foi a terceira vitória do Warriors em quatro jogos na atual temporada, enquanto o Pelicans, que sofre com a ausência do armador Dejounte Murray, venceu duas das quatro partidas. Mas não os times não terão muito tempo para descanso. Isso porque se enfrentam mais uma vez em San Francisco nesta quarta-feira.

