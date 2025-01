Onde assistir jogos da NBA hoje (02/01)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 02 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 02.

A temporada da NBA chega ao segundo dia de 2025. Com a corrida pelos playoffs ganhando forma, a rodada desta quinta-feira promete jogos decisivos que podem influenciar diretamente as classificações nas conferências. Entre as atrações, alguns entre rivais diretos e desempenhos de estrelas que têm definido a temporada.

Na Conferência Leste, o cenário entre os líderes é o mesmo. O Cleveland Cavaliers lidera com folga, enquanto o Boston Celtics, segundo colocado, venceu e se recuperou de uma sequência de derrotas para impedir a aproximação do New York Knicks. A partir daí, a disputa fica embolada. Do quarto ao 11º colocado, Orlando Magic e Philadelphia 76ers, a diferença é de somente cinco vitórias.

No Oeste, a disputa é similar. Como no caso do Cavs, o Oklahoma City Thunder lidera com larga vantagem, graças a uma sequência de 12 vitórias. Mas Memphis Grizzlies, Houston Rockets e as sete franquias seguintes se dividem em uma margem de sete partidas.

Diante disso, o principal destaque da rodada é entre Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. As duas equipes são candidatas aos playoffs em 2025. No momento, o time celta ocupa a segunda posição do Leste, mas busca a vitória para se aproximar da liderança. O Wolves, enquanto isso, vem de vitória e quer vencer para sair do oitavo lugar do Oeste.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 02 de dezembro:

Hora Partida Canal 21h30 Indiana Pacers x Miami Heat NBA League Pass 21h30 Boston Celtics x Minnesota Timberwolves Amazon Prime Video 22h Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks NBA League Pass 22h Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder NBA League Pass 0h Philadelphia 76ers x Golden State Warriors Amazon Prime Video 0h30 Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers NBA League Pass

