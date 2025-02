Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (04/02)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, terça-feira, 4 de fevereiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 4.

A rodada desta terça-feira (4) tem um destaque: a primeira com o Los Angeles Lakers desde a troca por Luka Doncic. O astro ainda não fará sua estreia pela franquia. No entanto, o time angelino não terá mais Anthony Davis. Portanto, será um teste para LeBron James e companhia.

Publicidade

Enquanto isso, a rodada ainda traz alguns confrontos diretos. Desse modo, promete movimentar as disputas nas conferências Leste e Oeste.

No Leste, a disputa é principalmente pela zona de playoffs. Embora o Cleveland Cavaliers seja o líder isolado, as posições seguintes estão menos definidas. O vice Boston Celtics, por exemplo, tem uma vantagem mínima em relação ao New York Knicks. Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, por sua vez, têm campanhas semelhantes. Enquanto isso, Miami Heat, Detroit Pistons, Orlando Magic e Atlanta Hawks brigam pela sexta posição.

Publicidade

O Oeste vive uma situação similar. O Oklahoma City Thunder tem de longe a melhor campanha. Porém, Houston Rockets e Memphis Grizzlies disputam a segunda posição, enquanto Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers vêm na sequência. A disputa tem ainda seis times: Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Diante disso, o duelo de maior destaque é Celtics e Cavaliers. As duas melhores campanhas do Leste se encontram em um momento importante da disputa. Com uma diferença de 5.5 jogos, o time celta busca vencer para se aproximar, enquanto o Cavs quer ampliar a distância.

Publicidade

Leia mais!

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 4 de dezembro:

Hora Partida Canal 21h Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers NBA League Pass 21h30 Houston Rockets x Brooklyn Nets NBA League Pass 21h30 Boston Celtics x Cleveland Cavaliers Prime Video 21h30 New York Knicks x Toronto Raptors NBA League Pass 22h Miami Heat x Chicago Bulls NBA League Pass 0h Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers Prime Video 0h Indiana Pacers x Portland Trail Blazers NBA League Pass

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA