Onde assistir jogos da Copa NBA hoje (29/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 29 de novembro, pela Copa da NBA. A rodada conta com dez partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 29, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

Após a pausa para o ‘Dia de Ação de Graças’, os times retornam para a disputa da Copa da NBA. Como na edição passada, os 30 times foram divididos em seis grupos, sendo três por Conferência. Os oito melhores avançam para o mata-mata, onde se enfrentam rumo à decisão do torneio de intertemporada.

Até o momento, os líderes dos grupos no Leste são: Orlando Magic, Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. No Oeste, por sua vez, lideram: Houston Rockets, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Os outros dois times momentaneamente classificados, enquanto isso, são New York Knicks e Dallas Mavericks.

Na rodada desta sexta-feira, o destaque será Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers. A partida acontece na Crypto.com Arena. O time da casa vem de triunfo e venceu 11 dos 18 confrontos na temporada, sendo o quinto no Oeste. Enquanto isso, o Thunder conquistou uma importante vitória na última rodada, sendo líder da Conferência, com 14 triunfos e quatro tropeços.

Além do encontro entre Lakers e Warriors, outro destaque fica para Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. Ambos no Grupo A da Copa da NBA, os times ainda têm condições de classificação para a próxima fase. Uma derrota para qualquer lado, porém, pode tirar a vaga.

Então, confira onde assistir aos jogos da Copa NBA hoje, sexta-feira, 29/11:

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 29 de novembro, sexta-feira:

Hora Partida Canal 14:00 New York Knicks x Charlotte Hornets NBA League Pass 16:30 Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks NBA League Pass 19:00 New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies NBA League Pass 21:30 Orlando Magic x Brooklyn Nets NBA League Pass 21:30 Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves ESPN 2 e Disney + 22:00 Detroit Pistons x Indiana Pacers NBA League Pass 22:00 Toronto Raptors x Miami Heat NBA League Pass 22:00 Boston Celtics x Chicago Bulls NBA League Pass 0:00 Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers ESPN 2 e Disney + 0:00 Sacramento Kings x Portland Trail Blazers NBA League Pass

