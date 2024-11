Onde assistir jogos da Copa NBA hoje (26/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 26 de novembro, pela Copa da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 26, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(7-11) Chicago Bulls x Washington Wizards (2-13)

Chicago Bulls e Washington Wizards são os lanternas do Grupo C do Leste na Copa NBA. Então, time de Illionois tem uma vitória e uma derrota na campanha. Desse modo, ocupa a penúltima posição. A equipe da capital, por sua vez, ainda não ganhou no torneio, sendo o único time sem vitória do grupo. Assim, está na lanterna.

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Zach Lavine e Nikola Vucevic

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Kyshawn George, Kyle Kuzma e Alex Sarr



Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(8-9) Milwaukee Bucks x Miami Heat (7-7)

Milwaukee Bucks e Miami Heat venceram o Indiana Pacers na última rodada do Grupo B do Leste na Copa NBA. Desse modo, o time de Wisconsin alcançou seu segundo triunfo em dois jogos e subiu para a ponta da tabela. A equipe da Flórida, enquanto isso, se recuperou a derrota na estreia e ficou na terceira colocação.

Publicidade

Time provável Bucks: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(12-6) Houston Rockets x Minnesota Timberwolves (8-8)

Houston Rockets e Minnesota Timberwolves vêm de vitória no Grupo A do Oeste na Copa NBA. Afinal, com o triunfo recente, o time do Texas alcançou sua segunda vitória e permaneceu como líder do grupo. O Wolves, por sua vez, conquistou sua primeira vitória em dois jogos e ficou na terceira colocação.

Publicidade

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

Leia mais!

(9-8) San Antonio Spurs x Utah Jazz (4-12)

San Antonio Spurs e Utah Jazz estão no Grupo B do Oeste na Copa da NBA. O time do Texas venceu na última rodada e se recuperou da derrota no jogo inaugural. Desse modo, subiu para a segunda posição na tabela. A equipe de Salt Lake City, por outro lado, perdeu o segundo jogo e ficou com a lanterna.

Publicidade

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Lauri Markkanen, John Collins e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(10-6) Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (9-7)

Por fim, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns são favoritos no Grupo B do Leste na Copa NBA. Na última rodada, o time da Califórnia alcançou sua segunda vitória e se isolou na liderança. A equipe do Arizona, por outro lado, perdeu no seu último jogo e caiu para a quarta colocação.

Publicidade

Time provável Lakers: Austin Reaves, Cam Reddish, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Assim como você fica sabendo onde assistir jogos da NBA hoje (26/11), é só acompanhar por aqui.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA