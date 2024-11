Onde assistir jogos da Copa NBA hoje (22/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira (22), da Copa da NBA. A rodada conta com oito partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 22, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(6-9) Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers (2-12)

Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers estão no Grupo A do Leste na Copa da NBA. Em duas rodadas, o time de Nova Iorque tem uma derrota e uma vitória, ocupando a terceira posição. O Sixers, por outro lado, está na quarta colocação, com dois tropeços.

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Jared McCain, Kelly Oubre Jr., Caleb Martin e Joel Embiid

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(12-3) Boston Celtics x Washington Wizards (2-11)

Boston Celtics e Washington Wizards se encontram no Grupo C do Leste na Copa da NBA. O atual campeão da liga ocupa a segunda posição, após uma derrota para o Hawks e uma vitória diante do Cleveland Cavaliers. O time da capital, por sua vez, tem somente uma derrota e está na quarta colocação.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford

Time provável Wizards: Carlton Carrington, Jordan Poole, Malcolm Brogdon, Kyle Kuzma e Alex Sarr

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(6-9) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks (6-9)

Indiana Pacers e Milwaukee Bucks começaram de maneiras opostas no Grupo B do Leste na Copa da NBA. O time de Indianapolis estreou com derrota para o Miami Heat e ficou na quarta posição. A equipe de Wisconsin, enquanto isso, venceu o Toronto Raptors na abertura e terminou a rodada na segunda colocação.

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Quenton Jackson, Ben Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Time provável Bucks: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(7-9) Atlanta Hawks x Chicago Bulls (6-10)

Atlanta Hawks e Chicago Bulls estão em condições opostas no Grupo C do Leste na Copa da NBA. O time da Geórgia, afinal, é o líder isolado, com duas vitórias em dois jogos. A equipe de Illinois, por sua vez, perdeu na estreia para o Cleveland Cavaliers e ocupa a lanterna na tabela.

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Torey Craig e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(6-9) Portland Trail Blazers x Houston Rockets (11-5)

Portland Trail Blazers e Houston Rockets são os líderes do Grupo A do Oeste na Copa da NBA. O time do Oregon estreou com uma vitória diante do Minnesota Timberwolves e ficou na segunda colocação. A equipe do Texas, por sua vez, venceu o Los Angeles Clippers por 21 pontos para assumir a liderança na tabela.

Time provável Blazers: Scoot Henderon, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Jerami Grant e Donovan Clingan

Time provável Rockets: Fred VanVlett, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(11-3) Golden State Warriors x New Orleans Pelicans (4-12)

Golden State Warriors e New Orleans Pelicans aparecem no Grupo C do Oeste na Copa da NBA. Com duas vitórias em dois jogos, o time de San Francisco é o líder isolado do grupo. A equipe da Louisiana, enquanto isso, perdeu para o Dallas Mavericks na última rodada, após uma vitória na rodada inaugural. Desse modo, ocupa a quarta posição.

Time provável Warriors: Stephen Curry, Lindy Waters, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Time provável Pelicans: BJ Boston, Elfrid Payton, Javonte Green, Jeremiah Robinson-Earl e Yves Missi

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(8-7) Dallas Mavericks x Denver Nuggets (8-5)

Dallas Mavericks e Denver Nuggets têm a mesma campanha no Grupo C do Oeste na Copa da NBA. Com derrotas na estreia, as equipes se recuperaram após conquistaram vitórias na rodada passada, diante de New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies, respectivamente. Desse modo, o Mavs ocupa a segunda posição, enquanto o Nuggets, a terceira.

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Quentin Grimes, Klay Thompson, PJ Washington e Dereck Lively II

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(8-7) Sacramento Kings x Los Angeles Clippers (9-7)

Por fim, os lanternas do Grupo A do Oeste na Copa da NBA encerram o onde assistir aos jogos hoje, 22. O Sacramento Kings estreou com derrota para o Minnesota Timberwolves e terminou a rodada na quarta posição. O Los Angeles Clippers, por sua vez, perdeu para o Houston Rockets e ficou na última colocação.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Clippers: James Harden, Kris Dunn, Amir Coffey, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

