Onde assistir Copa NBA: Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Saiba onde assistir à partida da Copa NBA entre Golden State Warriors x New Orleans Pelicans, nesta sexta-feira (22). As equipes se enfrentam em Luisiana a partir de 22h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo do torneio de intertemporada da NBA entre Warriors x Pelicans, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

29/10/24: New Orleans Pelicans 106 x 124 Golden State Warriors

30/10/24: New Orleans Pelicans 89 x 104 Golden State Warriors

22/11/24: Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

28/03/25: Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

New Orleans Pelicans (4-12)