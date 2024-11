Onde assistir aos jogos da NBA hoje (30/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 30 de novembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 30.

Os jogos da temporada regular da NBA retornam após uma rodada de Copa da NBA. A campanha de 2024/25 já ultrapassou um mês e os times se aproximam de 20 partidas jogadas.

Até o momento, o líder da Conferência Leste é o Cleveland Cavaliers. Após o início invicto, a franquia vem de duas derrotas e tem um recorde de 17 vitórias e três tropeços. No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City Thunder está na liderança, com 14 triunfos e seis derrotas, sendo a mesma campanha do Houston Rockets, segundo colocado.

Na rodada deste sábado, o destaque será Golden State Warriors e Phoenix Suns. A partida aconteceu no Footprint Center, em Arizona. O time da Califórnia vem de três derrotas seguidas, que derrubaram a franquia para a terceira posição do Oeste. Enquanto isso, a equipe do Arizona perdeu seu último jogo e caiu para a nona colocação, com dez triunfos e oito derrotas.

Além de Warriors e Suns, outro destaque fica para Philadelphia 76ers e Detroit Pistons. O confronto tem transmissão para o Brasil. Embora os dois times estejam na parte de baixo da tabela do Leste, o confronto é importante para o Sixers, que vem de dois tropeços e buscar sair da penúltima posição.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 30 de novembro, sábado:

Hora Partida Canal 20:00 Atlanta Hawks x Charlotte Hornets NBA League Pass 21:00 Philadelphia 76ers x Detroit Pistons Amazon Prime Video 22:00 Washington Wizards x Milwaukee Bucks NBA League Pass 23:00 Golden State Warriors x Phoenix Suns ESPN 2 e Disney + 23:00 Dallas Mavericks x Utah Jazz NBA League Pass

