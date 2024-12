Onde assistir aos jogos da NBA hoje (12/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 12 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com três partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 12.

A Copa da NBA dá uma pausa e voltam os jogos da temporada regular nesta quinta-feira. Enquanto os times do torneio de intertemporada descansam, as disputas pelas posições das conferências Leste e Oeste são retomadas.

No Leste, um duelo entre Detroit Pistons e Boston Celtics pode movimentar algumas posições. O time do Michigan, por exemplo, está na 11ª colocação, mas está a uma vitória de entrar na zona de classificação para o play-in. A equipe celta, por sua vez, pode se aproximar do líder Cleveland Cavaliers.

No Oeste, por sua vez, Sacramento Kings e New Orleans Pelians marcam um duelo de decepções. Antes cotadas para a pós-temporada, as franquias estão na parte inferior da tabela e buscam uma vitória para tentar tirar a má fase.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 12 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:30 Detroit Pistons x Boston Celtics Amazon Prime Video 21:30 Toronto Raptors x Miami Heat NBA League Pass 22:00 Sacramento Kings x New Orleans Pelicans NBA League Pass

