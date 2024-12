Onde assistir aos jogos da NBA hoje (02/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 02 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 02.

A rodada desta segunda-feira abre sem mudanças nos líderes das conferências. Após um duelo contra o Boston Celtics, o Cleveland Cavaliers levou a melhor e conseguiu manter a liderança do Leste. No momento, o time de Ohio tem 18 vitórias e três derrotas, sendo a melhor campanha da NBA.

No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City Thunder seguiu como líder. Porém, a derrota para o Houston Rockets permitiu uma aproximação do adversário, que tem somente uma derrota a menos. Até o momento, o líder da conferência tem 15 triunfos e cinco tropeços, contra 15 vitórias e seis derrotas do time texano.

Publicidade

Na rodada deste domingo, o principal destaque fica com Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. As equipes se enfrentam no Target Center, em Minneapolis. Os dois times vêm de vitória e um resultado positivo pode gerar ânimo para a disputa complicada no Oeste.

Por fim, Miami Heat e Boston Celtics também são destaque para a rodada. Na reedição das finais do Leste de 2023, as franquias aparecem no top-6 da Conferência em 2024/25. O encontro acontece no TD Garden e pode contribui para o time da casa se recuperar da derrota para o Cavs. Enquanto isso, para a equipe visitante, pode ajudar na luta pela pós-temporada.

Publicidade

Leia mais!

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 02 de dezembro, segunda-feira:

Hora Partida Canal 21h30 New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks NBA League Pass 21h30 Miami Heat x Boston Celtics NBA League Pass 22h Brooklyn Nets x Chicago Bulls NBA League Pass 22h Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves NBA League Pass

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA