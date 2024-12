Onde assistir aos jogos da NBA hoje (01/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 01 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com dez partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 01.

A rodada deste domingo abre o terceiro mês de temporada regular da NBA. Em dezembro, acontece a definição da Copa da NBA e os desenhos de cada conferência começam a ficar mais claros.

Até o momento, o líder do Leste é o Cleveland Cavaliers. Após o início invicto, a franquia vem de duas derrotas e tem um recorde de 17 vitórias e três tropeços. No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City Thunder está na liderança, com 15 triunfos e quatro derrotas, com o Houston Rockets, segundo colocado, com duas derrotas a mais.

Na rodada deste domingo, inclusive, o Leste pode ter uma mudança na ponta. Isso porque, Cavaliers e Boston Celtics se enfrentam no Rocket Mortgage FieldHouse, em Ohio. Com duas derrotas seguidas, o Cavs chega em um momento inferior ao adversário celta, que venceu seus últimos sete confrontos. Portanto, mais um triunfo pode inverter a liderança.

Outro destaque fica para o encontro dos líderes no Oeste. Diferente do Leste, porém, o confronto não vale liderança. Oklahoma City Thunder e Houston Rockets se enfrentam no Toyota Center, no Texas. Então, o duelo pode representar uma disparada do atual líder ou uma aproximação do time texano.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 01 de dezembro, domingo:

Hora Partida Canal 17h30 Orlando Magic x Brooklyn Nets NBA League Pass 17h30 Indiana Pacers x Memphis Grizzlies NBA League Pass 20h Boston Celtics x Cleveland Cavaliers Amazon Prime Video 20h New Orleans Pelicans x New York Knicks NBA League Pass 20h Miami Heat x Toronto Raptors NBA League Pass 21h Oklahoma City Thunder x Houston Rockets NBA League Pass 22h Los Angeles Lakers x Utah Jazz YouTube da NBA Brasil 23h Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers NBA League Pass 23h San Antonio Spurs x Sacramento Kings NBA League Pass 00h Denver Nuggets x Los Angeles Clippers NBA League Pass

