Onde assistir aos jogos da Copa NBA hoje (14/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 14 de dezembro, pela Copa da NBA. A rodada conta com duas partidas partidas, sendo ambas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 14.

O Final Four da Copa da NBA chegou. Em Las Vegas, os quatro finalistas se enfrentam em jogo único rumo à decisão. Com Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, a atual edição promete um campeão inédito.

No Leste, Hawks e Bucks se enfrentam de olho no título de intertemporada. Para chegar à semifinal, o time de Milwaukee venceu o Orlando Magic por 114 a 109. A equipe da Geórgia, enquanto isso, conquistou uma vitória incrível diante do New York Knicks, no Madison Square Garden, por 108 a 100.

No Oeste, por sua vez, o encontro é entre os líder da Conferência na temporada regular. Em alta, Rockets e Thunder venceram Golden State Warriors e Dallas Mavericks, respectivamente. O time do Texas, inclusive, ganhou do adversário de San Francisco nos segundos finais, por 91 a 90.

Então, os vencedores dos duelos se enfrentam na decisão, marcada para o dia 17 de dezembro, às 22h30 em Las Vegas.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 14 de dezembro:

Hora Partida Canal 18:30 Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks Amazon Prime Video 22:30 Houston Rockets x Oklahoma City Thunder ESPN 2 e Disney +

