Onde assistir aos jogos da Copa NBA hoje (11/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, pela Copa da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 11.

A rodada desta quarta-feira dá sequência à fase eliminatória da Copa da NBA. As oito melhores equipes da etapa inicial, sendo quatro em cada conferência, se enfrentam de olho no título do torneio de intertemporada.

No Leste, o segundo duelo é entre Atlanta Hawks e New York Knicks. O time da Geórgia terminou a fase inicial como primeiro do Grupo C, desbancando o Boston Celtics. Enquanto isso, a equipe de New York terminou com a melhor campanha do Leste, sendo líder invicto do Grupo A.

No Oeste, por sua vez, o duelo da rodada é entre Golden State Warriors e Houston Rockets. O time de San Francisco terminou como líder do Grupo C no Oeste, com três vitórias em quatro jogos. O Houston Rockets teve a mesma campanha. Desse modo, finalizou a fase inicial como líder do Grupo A.

Por fim, os vencedores dos duelos desta quarta-feira enfrentam Milwaukee Bucks/Orlando Magic e Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder, respectivamente, nas semifinais da Copa da NBA.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 10 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:00 Atlanta Hawks x New York Knicks ESPN 2 e Disney + 23:30 Golden State Warriors x Houston Rockets Amazon Prime Video

