Onde assistir aos jogos da Copa NBA hoje (10/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 10 de dezembro, pela Copa da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 10.

A rodada desta terça-feira dá início à fase eliminatória da Copa da NBA. As oito melhores equipes da etapa inicial, sendo quatro em cada conferência, se enfrentam de olho no título do torneio de intertemporada.

No Leste, se enfrentam Orlando Magic e Milwaukee Bucks. O time da Flórida terminou a etapa de grupos com a segunda melhor campanha do Grupo A. Enquanto isso, a equipe de Wisconsin liderou o Grupo B e terminou de maneira invicta.

No Oeste, por sua vez, o duelo da rodada é entre Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder. O Mavs terminou com a melhor campanha entre os segundos colocados. Afinal, ficou em segundo no Grupo C, com três triunfos em quatro jogos. O Thunder, por sua vez, teve o mesmo recorde, mas liderou no Grupo B.

Por fim, os vencedores dos duelos desta segunda-feira esperam os classificados da outra chave. Os próximos duelos são entre Houston Rockets e Golden State Warriors e New York Knicks e Atlanta Hawks.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 10 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:00 Orlando Magic x Milwaukee Bucks Amazon Prime Video 23:30 Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder Amazon Prime Video

