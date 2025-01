Onde assistir ao jogo da NBA hoje (26/01)

Saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje, domingo, 26 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com uma partida. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo ao jogo de hoje na NBA, neste dia 26.

Confrontos em 2024/25

01/11/24: Oklahoma City Thunder 137 x 114 Portland Trail Blazers

20/11/24: Portland Trail Blazers 99 x 109 Oklahoma City Thunder

26/01/25: Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

07/03/25: Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder (36-8)

Posição Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 26 G Cason Wallace 1,93 20 G Nikola Topic 1,97 19 G Isaiah Joe 1,93 25 G Alex Caruso 1,93 30 G Adam Flagler (tw) 1,91 24 G Ajay Mitchell 1,96 22 G Malevy Leons 2,06 25 F Lu Dort 1,91 25 F Jalen Williams 1,97 23 F Aaron Wiggins 1,98 25 F Kenrich Williams 1,98 29 F Ousmane Dieng 2,08 21 F Dillon Jones 1,98 22 F Alex Ducas (tw) 2,01 23 C Chet Holmgren 2,14 22 C Isaiah Hartenstein 2,13 26 C Jaylin Williams 2,08 22

O Oklahoma City Thunder vem de derrota na NBA. Porém, a franquia segue como líder isolada do Oeste, com 36 vitórias e oito derrotas. A campanha, desse modo, coloca o time como sério candidato ao título na atual temporada.

A campanha é resultado de um grande trabalho que vem acontecendo nos últimos anos. Desde a saída de Russell Westbrook, a equipe vem moldando seu elenco com jovens jogadores. Além disso, as adições de veteranos, como Isaiah Hartenstein e Alex Caruso, impulsionaram as expectativas.

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Aaron Wiggins (Kenrich Williams), Jalen Williams e Jaylin Williams

Portland Trail Blazers (17-28)

Posição Jogador Altura Idade G Shaedon Sharpe 1,98 21 G Anfernee Simons 1,90 25 G Scoot Henderson 1,90 20 G Rayan Rupert 1,98 20 G Taze Moore 1,96 26 G Dalano Banton 2,06 24 F Matisse Thybulle 1,96 27 F Deni Avdija 2,06 23 F Bryce McGowens 2,01 21 F Jabari Walker 2,06 22 F Kris Murray 2,03 24 F Toumani Camara 2,03 24 F Jerami Grant 2,01 30 F Justin Minaya 1,96 25 C Robert Williams 2,06 26 C Deandre Ayton 2,13 26 C Duop Reath 2,11 28 C Donovan Clingan 2,18 20

O Portland Trail Blazers é uma das equipes de melhor momento no Oeste. Afinal, venceu seus últimos quatro jogos. No entanto, a franquia figura somente na 13ª posição da Conferência, sendo improvável que consiga uma vaga na pós-temporada.

A colocação, inclusive, é resultado de uma franquia em reconstrução. Apesar de contar com bons nomes, o time de Oregon ainda está reformulando seu elenco, após a saída de Damian Lillard em 2023.

Time titular: Anfernee Simons, Deni Avdija, Toumani Camara, Jerami Grant e Donovan Clingan

Informações da partida

Onde assistir: YouTube da NBA Brasil

Data: 26/01/2025

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Moda Center, Portland

